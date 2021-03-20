سقوط بايدن

فى منتصف السلم المؤدى إلى باب الطائرة الرئاسية، «إير فورس وان»، تعثر الرئيس الأمريكى جو بايدن مرتين، وسقط فى الثالثة على ركبته. وبعد أن تمكن من النهوض، صعد باقى السلالم بصعوبة، وأقلعت الطائرة من قاعدة أندروز العسكرية، متوجهة إلى أتلانتا فى ولاية جورجيا، حيث التقى ممثلين للأمريكيين ذوى الأصول الآسيوية، وناقش معهم التهديدات التى تواجههم، بعد حوادث إطلاق النار، التى استهدفتهم، الثلاثاء الماضى.رجلان وست نساء من ذوى الأصول الآسيوية قتلهم شاب أبيض بالرصاص، فى ثلاثة صالونات تدليك، وقيل إن ذلك الشاب أقرّ بجرائمه، لكنه نفى وجود أى دوافع عنصرية، واستبعد كريس راى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، أن تكون العنصرية وراء تلك الجرائم، فى حين رصدت إحدى جمعيات مكافحة الكراهية أكثر من ٣٨٠٠ تهديد واعتداء ضد الأمريكيين من ذوى الأصول الآسيوية، خلال العام الماضى فقط!.تلك مجرد عينة من الأزمات الداخلية، التى يعجز الرئيس الأمريكية عن التعامل معها، إضافة إلى معاناة ذوى البشرة السمراء، التى لم تتوقف خلال فترتى حكم باراك أوباما، الذى ينتمى شكلًا، لتلك الفئة، أما موضوعًا، فلم ينتصر النظام القضائى الأمريكى، طوال فترتى حكمه، لمواطن أسود لقى مصرعه على يد شرطى أبيض. كما لم يحدث أن التفت إلى واحدة من شكاوى آلاف تعاملهم الشرطة الأمريكية بوحشية وتقتل منهم شخصًا كل ١٠ أيام.دخل أوباما ونائبه بايدن البيت الأبيض فى ٢٠٠٩ وخرجا منه فى ٢٠١٧، ومنتصف تلك الفترة، أو فترتى الحكم، تحديدًا سنة ٢٠١٣، ظهرت حركة «حياة السود مهمّة»، وتزايد نشاطها فى أغسطس ٢٠١٤، بعد الاحتجاجات العنيفة على مقتل مايكل براون، ١٨ سنة، برصاص ضابط شرطة أبيض، فى مدينة فيرجسون بولاية ميسورى، ثم الاحتجاجات الأكثر عنفًا حين أفلت ذلك الضابط من العقاب.مع ذلك، ستقوم إدارة بايدن، فى موعد لم تحدده بعد، بإقامة «قمة للديمقراطيات»، وهى الفكرة التى سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وانتهت بإطلاق تحالف دولى، اسمه «مجتمع الديمقراطيات»، نص إعلان تأسيسه، الصادر منتصف سنة ٢٠٠٠، على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة، وضمان حرية الرأى والتعبير والحرية الدينية وحق التظاهر السلمى وحق الأقليات فى الحماية المتساوية، وإلغاء الاحتجاز التعسفى والقضاء على التعذيب و... و... وغيرها من الحقوق، التى قامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالمتاجرة بها، دون أن تستهلكها.بلغ جو بايدن الثامنة والسبعين، فى ٢٠ نوفمبر الماضى، وبوصفه أكبر رئيس أمريكى سنًا يتولى هذا المنصب، يتابع حلفاؤه ومعارضوه حالته الصحية والذهنية، بقدر من الاهتمام وكثير من القلق. وجاء سقوطه على سلم الطائرة ليجدد الحديث عن هفواته أو سقطاته، بدءًا من نومه خلال إلقاء باراك أوباما خطاباته، ووصولًا إلى نسيانه اسم وزير دفاعه، لويد أوستين، الذى كان يقف إلى جواره وهو يلقى خطابًا، فى ٨ مارس الجارى، بمناسبة يوم المرأة العالمى. وكذا نسيانه صفة نائبته، كمالا هاريس، الخميس الماضى، ووصفه لها بـ«الرئيس هاريس». وعليه، كان منطقيًا، حين تطاول على نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أن يتمنى له الأخير الصحة والعافية!.قبل سقوطه على سلم الطائرة، بسنوات طويلة، سقط بايدن أخلاقيًا، منذ قيامه خلال دراسته الجامعية بسرقة خطاب لزعيم حزب العمال البريطانى، نيل كينوك، وأكد سقوطه سجله الحافل بالمواقف المشينة فى القضايا العرقية، خلال فترة عضويته الطويلة بمجلس الشيوخ. وسبق أن اتهمته كامالا هاريس بالعنصرية، خلال منافستها له للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى، وتناولت سجله، غير المشرّف، فى مجال الحقوق المدنية، إضافة إلى تصرفاته وتعليقاته الوقحة ضد النساء، واتهام عدّة سيدات له بأنه تحرش بهن.يمكنك أن تضيف إلى ما سبق تأييده الغزو الأمريكى لأفغانستان سنة ٢٠٠١، وللعراق سنة ٢٠٠٣، وكذا تأييده المطلق للسياسات والجرائم الإسرائيلية، خلال فترة رئاسته لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، ومعارضته تنفيذ الهجمات العسكرية، التى أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، حين كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وكذا قيادته جهود واشنطن فى دعم أوكرانيا خلال حربها فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك، وهى الجهود التى يمكنك ربطها بمصالح ابنه «هانتر» وعضويته فى مجلس إدارة شركة أوكرانية!.سقوط الرئيس الأمريكى على سلم الطائرة، أمام الكاميرات، ليس أكثر من معادل موضوعى لسقوطه الأخلاقى، الذى كشفته المواقف سالفة الذكر، وأكده تعامل إدارته بصفاقة، غير مبررة، مع حلفاء بلاده قبل أعدائها. ولا تفسير غير سقوطه السياسى، لتقمصه دور رئيس مجلس إدارة العالم، وتجاهله أنه مجرد رئيس لدولة مأزومة، يعجز عن التعامل مع مشكلاتها وصراعاتها الداخلية، ولا يستطيع استغلال هوامش المناورات، التى أوجدها الرئيس السابق دونالد ترامب، فى التعامل مع الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية و... و... إلخ.