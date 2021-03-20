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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران اللاتين والأنبا جورج بكر يرأسان احتفالات القديس يوسف

السبت 20/مارس/2021 - 07:40 م
المطران كلاوديو لوراتي
المطران كلاوديو لوراتي
جرجس صفوت
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بمناسبة عيد القديس يوسف شفيع الكنيسة والأسرة، احتفل الرهبان الفرنسيسكان بالذبيحة الإلهية التي ترأسها المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي ومطران اللاتين.

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه قد شاركه بعض الكهنة وبحضور المطران چورچ بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر.

أضاف مجلع، في بيان صدر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أحيا كورال كنيسة سان چوزيف القداس بالترانيم الخاصة بهذه المناسبة، كما حضر لفيف من الرهبان والراهبات والعلمانيين.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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