خالد الطوخى يكتب: تحرير طابا.. ذكرى غالية تبعث فى النفس الشعور بالفخر



شهر مارس من الشهور التى تكثر فيها المناسبات العامة والاحتفاليات الكبرى، ولكن فى تقديرى ليست هناك مناسبة أهم فى هذا الشهر من الاحتفال بذكرى استرداد آخر شبر من الأراضى المصرية فى سيناء، وعلى وجه الخصوص استرداد «طابا» بعد أن خاضت مصر معركة شرسة لجأت فيها إلى التحكيم الدولى من أجل استرداد هذا الجزء الغالى من أرض الوطن، وبالفعل فى يوم ١٩ مارس عام ١٩٨٩، تم رفع العلم المصرى على أرض طابا المصرية بعد استردادها من إسرائيل بموجب حكم صادر لصالح مصر من محكمة العدل الدولية فى لاهاى.

ويجب ألا تمر مناسبة الذكرى الـ٣٢ لتحرير طابا أمامنا مرور الكرام، فمن حق الأجيال الجديدة التى لم تعش تلك الأجواء أن تعرف هذا التاريخ المشرف، وأن تدرك الأجيال الشابة أن فى هذا الوطن رجالًا شرفاء بذلوا كل ما فى وسعهم من أجل استرداد هذه الأرض التى كانت تحتلها إسرائيل فى أعقاب نكسة ٦٧، ومن أجل توصيل هذا المفهوم وتلك الدلالات للأجيال الجديدة علينا أولًا أن نُجيب عن بعض التساؤلات، لتفضى بنا هذه الإجابات فى النهاية إلى ما نحب توصيله للأجيال الجديدة، فكيف تمكنت مصر من استعادة أراضيها كاملة؟ وكيف استطاع وفد مصر الذى ضم نخبة من خبراء القانون القيام بتفنيد رواية إسرائيل فى المحكمة الدولية، وهى الرواية التى استهدفت فى المقام الأول سرقة جزء من سيناء؟ وكيف تمكن فريق الدفاع المصرى من تقديم ٢٩ خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا بينها ١٠ خرائط مهمة مأخوذة من الأرشيف الإسرائيلى نفسه؟.

بادئ ذى بدء فإنه يمكننى القول إن الذكرى الـ٣٢ لتحرير طابا، والتى نحتفل بها يوم ١٩ مارس من كل عام، هى تكليل لجهود معركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة لتؤكد أحقيتها فى تلك الأراضى، وهو ما لم يضِع هباء، فقد أكرمنا الله عز وجل فى النهاية بحكم نهائى وقاطع بعودة تلك الأراضى لمصر، لتفشل المناورات الإسرائيلية للاستيلاء على هذه الأراضى فشلاً ذريعًا.

ومن خلال قراءتى ومتابعتى الدقيقة لهذه المسألة، استطعت أن أحدد وجهة نظر تعتمد على حقائق مؤكدة، وخلصت فى النهاية إلى أن مهمة مصر القانونية فى استعادة تلك الأراضى لم تكن سهلة أو بسيطة، فقد لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا كبيرًا وضخمًا فى جمع الوثائق التى تدحض الرواية الإسرائيلية التى كانت بمثابة مناورة ضخمة اعتمدت عليها إسرائيل لتضليل المحكمة الدولية، فقد قدمت وزارة الخارجية المصرية فى ذلك الوقت الخرائط التى تثبت الملكية المصرية لطابا، وهى الخرائط والوثائق التى تمكنت من جمعها من الأرشيف المصرى والبريطانى والتركى، بينما قدمت إسرائيل ٦ خرائط فقط، ولكن شاءت الأقدار أن تعتبر المحكمة الدولية أن هذه الخرائط والوثائق ليست كافية فقط لحسم القضية لصالح مصر.

والحق يقال فإن فى هذا الموضوع قصصًا وحكايات جديرة أن تُروَى، وجديرة بأن نتناولها بشكل دائم لتقديمها لمن لم يعش هذه الأحداث، إنصافًا لهؤلاء الذين بذلوا جهودًا كبيرة فى تلك المعركة، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة وتفنيد الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء- بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان ١٩٥٦، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية ١٩٠٦ الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ يسعى لتصحيح هذا الخطأ.

ولم يكن الطريق أمام هيئة الدفاع المصرية مفروشًا بالورود، بل شهد ذلك صعوبات عديدة واجهت الفريق القانونى الذى كان يدافع عن الأراضى المصرية أمام هيئة التحكيم الدولية، على رأسها أن هذا الجزء من الأراضى المصرية كان موقعًا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام ١٩٥٦، حيث إن القوات المصرية لم يكن لديها تواجد فى الشريط الحدودى على الجانب المصرى منذ عام ١٩٥٦، وبالتالى كانت المعلومات المتوافرة لديها ضئيلة، ولم يتم تحديثها، وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت فى إطار القوات الدولية.

فى ذلك الوقت أبدت يوغوسلافيا استعدادها للتعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة ضباط أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وكان لشهادتهم تأثير واضح على هيئة التحكيم، التى أكدوا أمامها فى شهادة مشتركة أن مهمة الكتيبة اليوغوسلافية لمدة عشر سنوات كانت القيام بدوريات غرب الهضبة، وأن خرائطهم الرسمية تؤكد أن خط الحدود يمر على هضبة طابا، وليس فى وادى طابا كما تدعى إسرائيل.

وحسب تصريحات سابقة لأستاذ القانون الشهير الدكتور مفيد شهاب الذى كان عضوًا فى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى، فإن «هيئة التحكيم الدولية نظرت فى تحديد المواقع الصحيحة لـ١٤ علامة حدود بين مصر وإسرائيل، وهى ٩ فى الشمال، وكان الخلاف حولها بسيطًا جدًا، و٤ فى الوسط وبالتحديد رأس النقب، وهى منطقة استراتيجية مهمة جدًا وبها مطار عسكرى ومساحتها ٥ كم مربع، حيث اختلفت مصر وإسرائيل حول العلامة الحدودية، بجانب علامة الجنوب وهى آخر حدود فى الجنوب وبالتحديد علامة طابا، حيث اختلف الطرفان حول الموقع الحقيقى، والذى بتحديده الدقيق يتحدد لمن السيادة على طابا».

وقد جاء حرص مصر على استرداد منطقة طابا، لأنها مهمة استراتيجيًا وعسكريًا رغم أن مساحتها ٣٫٧ كم، ثم جاء حكم هيئة التحكيم الدولى حاسمًا وقاطعًا يؤكد بالأغلبية ٤ ضد ١ «القاضية الإسرائيلية» أن المواقع التى ذكرتها مصر للعلامات الخمس، ٤ فى الوسط و١ فى الجنوب، هى الصحيحة، وبالتالى عودة رأس النقب لمصر وسيادة طابا لمصر.

والمعروف أن طابا تبعد نحو ٢٤٠ كم عن مدينة شرم الشيخ الواقعة جنوب شبه جزيرة سيناء، وتمثل مثلثًا قاعدته فى الشرق على خليج العقبة بطول ٨٠٠ متر، وضلعه الشمالى بطول ألف متر، وآخر جنوبى بطول ١٠٩٠ مترًا، ويتلاقى الضلعان عند النقطة التى تحمل علامة ٩١، وفى الوقت ذاته تبعد طابا عن ميناء «إيلات» الإسرائيلى ٧ كيلومترات، ويعدها الكيان المحتل بوابتها لسيناء التى طالما حلم باحتلالها وفرض سيطرته عليها كاملة.

خلاصة القول مما سبق إن استرداد طابا كان بمثابة معركة مهمة انتصرت فيها مصر ووظفت خلالها كل السبل، بل إنها شكلت سيمفونية رائعة ضمت شخصيات من تيارات سياسية مختلفة ساروا فى اتجاه واحد، حتى استطاعوا أن يحققوا بالفعل نتيجة أبهرت العالم.

وهو ما يبرز فى تقديرى أهمية الدور الذى تقوم به الدولة فى تعمير سيناء، من خلال إنفاق أموال ضخمة على التنمية هناك ونقل مياه النيل للزراعة، وإعادة تنظيم الزراعة ومحطات إعادة تدوير الصرف، جنبًا إلى جنب مع التنمية السياحية، حيث إنه من الضرورى خلق مجتمعات عمرانية كاملة فى هذا الجزء العزيز على قلب كل مصرى، ونقل عدد من المجتمعات القادرة على البقاء والاستمرار، الأمر الذى من شأنه أن يضيف لجغرافية مصر الكثير من القيم المضافة جنبًا إلى جنب العائد الاقتصادى والاجتماعى والأمنى أيضًا.

