من التراث الرومى.. 12 لقطة من 2001 أثناء رسامة مطران الغربية

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بذكرى مرور 20 عامًا على سيامة الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس.ونشر الأنبا نيقولا بتلك المناسبة 12 لقطة فوتوغرافية من قدس سيامته مطرانا، وهو سيم متروبوليتًا على مطرانية إرموبوليس (طنطا) في 18 مارس 2001، وجاء ذلك بيد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وتمت مراسم السيامة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة.وعين فيما بعد وكيل بطريركي لشئون الطائفة العربية بمصر، وهو يتولى أيضا منصب المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، وقال بمناسبة ذكرى سيامته العشرين:" أتمنى أن تكون خدمتي للكنيسة وشعبها في هذه السنين مرضية للمسيح".وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.