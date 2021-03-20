لتسكين 2800 أسرة.. القصة الكاملة للعمارات البديلة لسكان العشوائيات في أكتوبر

توفير سكن ملائم للمواطنين هدف سعت له الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، فوجه بهدم المناطق العشوائية التي تمثل خطورة على سكانها، وقام ببناء مدن كاملة بديلة لسكان هذه المناطق ومنها الأسمرات بمراحلها الثلاثة وأهالينا بمرحلتيها، وتعمل حاليًا على بناء سكن بديل لسكان العشوائيات بمحافظة الجيزة."الدستور" تستعرض في التقرير التالي القصة الكاملة لتطوير عشوائيات الجيزة وبناء سكن بديل لسكانها.داخل منطقة حدائق أكتوبر تبني الدولة مدينة بديلة لسكان العشوائيات لتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها.وتبني الدولة 104 عمارات إسكان ذي طابع حديث لاستيعاب 2800 أسرة، بديل العشوائيات، بمنطقة حديقة الجيزة، ويقع المشروع فى منطقة متميزة بالمدينة، وتم تنفيذه على أعلى مستوى، وسيتم تسليم الوحدات للمستحقين من أهالى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.وتنفق الدولة المليارات من أجل تنفيذ مشروع القضاء على المناطق العشوائية بالجودة التى تليق بأهالينا فى هذه المناطق، وضمان جودة الحياة لهم داخل مجتمع عمرانى حضارى متكامل الخدمات وحمايتهم من المناطق غير الآمنة التى كانوا يعيشون بها.ونفذ صندوق تطوير العشوائيات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير 24 منطقة غير مخططة في 5 أحياء، ليشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتبني حاليًا مساكن بديلة لسكان عشوائيات الجيزة في حدائق أكتوبر.وتهتم محافظة الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير 24 منطقة غير مخططة في 5 أحياء، ليشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وانتهت المحافظة من 6 مخططات لمناطق غير آمنة بنطاق المحافظة للبدء في 4 مخططات أخرى.ووقعت محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها.وشملت خطة التطوير عدد من المناطق العشوائية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، على رأسها أرض عزيز عزت التى تقع بجانب الكيت كات على نهر النيل، ومنطقة الشوربجى التى تقع خلف مصنع الشوربجى، بالقرب من مطار إمبابة وبشتيل، على أن يتم التطوير على غرار منطقة روضة السيدة.وتتم عملية التخطيط بحصر العقارات العشوائية أو الآيلة للسقوط غير الآمنة، والصادر بشأنها قرارات إزالة، والقيام بأعمال الإزالات لهذه العقارات، وبناء غيرها لتكون مناطق حضارية جديدة، بعد تدهورها لسنوات.ويستفيد من المدن البديلة أصحاب هذه العقارات غير الآمنة، وذلك من خلال إعادة تسكينهم مرة أخرى فى العمارات الجديدة بعد إعادة تطويرها، وبلغ عدد الأسر بعد الحصر المبدئى وصل إلى 4 آلاف أسرة مستفيدة