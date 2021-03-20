في اليوم العالمي للسعادة.. 10 أشياء للبهجة (إنفوجراف)

يحتفل العالم اليوم 20 مارس باليوم العالمي السعادة، ويكون الهدف منه شعورك بالسعادة لأطول وقت ممكن.وبحسب موقع "charterforcompassion" نرصد أبرز الأشياء التي يمكن أن تجعلك سعيدًا.- تذوق اللحظات اليومية.- تجنب المقارنات.- ضع المال منخفض في القائمة.- لديك أهداف ذات مغزى.- خذ المبادرة في العمل.- تكوين صداقات.- ابتسم.- قل شكرا كما تقصد ذلك.- اخرج وتمرن.-اتركها بعيدا.. اتركها الآن!.