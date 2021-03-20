في اليوم العالمي للسعادة.. 10 أشياء للبهجة (إنفوجراف)
السبت 20/مارس/2021 - 06:45 م
هويدا سعيدطباعة
يحتفل العالم اليوم 20 مارس باليوم العالمي السعادة، ويكون الهدف منه شعورك بالسعادة لأطول وقت ممكن.
وبحسب موقع "charterforcompassion" نرصد أبرز الأشياء التي يمكن أن تجعلك سعيدًا.
- تذوق اللحظات اليومية.
- تجنب المقارنات.
- ضع المال منخفض في القائمة.
- لديك أهداف ذات مغزى.
- خذ المبادرة في العمل.
- تكوين صداقات.
- ابتسم.
- قل شكرا كما تقصد ذلك.
- اخرج وتمرن.
-اتركها بعيدا.. اتركها الآن!.
وبحسب موقع "charterforcompassion" نرصد أبرز الأشياء التي يمكن أن تجعلك سعيدًا.
- تذوق اللحظات اليومية.
- تجنب المقارنات.
- ضع المال منخفض في القائمة.
- لديك أهداف ذات مغزى.
- خذ المبادرة في العمل.
- تكوين صداقات.
- ابتسم.
- قل شكرا كما تقصد ذلك.
- اخرج وتمرن.
-اتركها بعيدا.. اتركها الآن!.