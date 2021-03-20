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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في عيد الأم.. مستشفى عزل فرشوط يقدم باقات الورود للأمهات المريضات

السبت 20/مارس/2021 - 07:15 م
مستشفى عزل فرشوط
مستشفى عزل فرشوط
قنا: إسلام البكري
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في لفتة إنسانية، تهدف لرسم البهجة وإدخال الفرحة على قلوب مصابات فيروس كورونا وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم،​ قام الفريق الطبي بمستشفي فرشوط المركزي​ بدعم الأمهات المريضات، معنويًا من خلال توزيع​ باقات من الورد على مصابات فيروس كورونا داخل أقسام العزل، وسط استحسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد قدم محافظ قنا الشكر لمدير مستشفي فرشوط المركزى والفريق الطبي لهذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالجهود البطولية التي تقوم بها الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل، لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا، داعيًا الله عزل وجل بزوال أزمة فيروس كورونا وتعافي المصابين.

أكد الدكتور محمد العديسى، وكيل إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، على أن الفرق الطبية حريصة على رفع الروح المعنوية لكافة مصابي فيروس كورونا، لدعمهم فيما يواجهونه من ضغوطات نفسية وآلام جسدية جراء هذا المرض، مشيرًا إلى أن جيش مصر الأبيض ضرب مثالًا يُحتذي به في تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى إلى جانب دورهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.​

يُذكر أن محافظ قنا دشن أول من أمس، النصب التذكاري لشهداء الجيش الأبيض تقديرا لما يبذلونه من جهود مضنية في رعاية المرضى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

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