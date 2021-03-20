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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات بحرية سودانية تصل إلى السعودية للمشاركة فى تمرين ثنائى

السبت 20/مارس/2021 - 07:12 م
القوات البحرية السودانية
القوات البحرية السودانية
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أعلنت القوات المسلحة السودانية أن القوات البحرية السودانية ستشارك مع القوات البحرية الملكية السعودية، مُمثلة في الأسطول الغربي، في مناورات التمرين البحري الثنائي المُختلط "الفلك 4"، الذي تستضيفه قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" السبت، أن وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وتُشارك في التمرين مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

يذكر أن البحرية السودانية ونظيرتها السعودية بدأت أول تمرين مشترك في عام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان، شمال شرق السودان.

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