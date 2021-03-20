«إعلام زفتى» يقيم ندوة حول مشروعات «حياة كريمة» للرعاية العلاجية

نظم مجمع إعلام زفتى، بمحافظة الغربية، ندوة إعلامية تحت عنوان مشروعات الرعاية العلاجية بالوحدات الصحية مبادرة "حياة كريمة" تطوير الريف المصرى بقاعة المجمع.تحدث في الندوة الدكتور مصطفى ابوزيد، عضو مجلس النواب، موضحًا أن الاستراتيجيات التى ينفذها الرئيس السيسي تهدف لتحقيق تنمية شاملة علي المستوي الاقتصادى والاجتماعى والحصي البيئي وتطرق الي مبادرة تطوير الريف المصرى، والتي تم تخصيص ٥٠٠ مليار جنيه لتنفيذها.وقال إن الاستراتيجية تهدف لتحسين جودة الحياة لكل المصريين ومنها تحسين الرعاية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقري، وأن قانون التأمين الصحي الشامل للأسرة إجبارى، ومشترك بين ثلاث هيئات "الرعاية- الرقابة- الاعتماد" وقال أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا للتنمية.وفي النهاية دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم وفي النهاية طالبوا بتدريب طاقم الاطباء والتمريض فى الوحدات الصحية وكذا زيادة ميزانية الصحة، وضرورة وجود أكسجين فى الوحدات الصحية، وضرورة توفير الخدمات العلاجية والأدوية فى الوحدات الصحية.شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، بحضور محمد مصطفى عبده مدير المجمع الإعلامي، أدار الندوة مني ابراهيم عمار أخصائي أول إعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده، مدير المجمع الإعلامي، وعزة سرور، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.