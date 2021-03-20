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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صفارات الإنذار من الزلازل تدوّي في العاصمة المكسيكية

السبت 20/مارس/2021 - 07:39 م
صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
وكالات
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دوّت صفارات الإنذار من الزلازل صباح السبت في العاصمة المكسيكية، بعدما ضرب زلزال بقوّة 5.7 درجات غرب البلاد دون أن يخلّف ضحايا أو خسائر.
وأفادت صحافية من فرانس برس أن صفارات الإنذار دوّت في حيّ ديل فالي جنوب العاصمة، غادر إثره عشرات الأشخاص منازلهم، لكن لم يشعر أحد بهزّة.
تكرر الأمر في عدة أحياء شرق ووسط العاصمة، وفق صحافيين من فرانس برس.

من جهتها، قالت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينبوم على تويتر: إنه جرى فتح تحقيق "لتحديد سبب دويّ الصفارات".
وسجّل مساء الجمعة زلزال بقوّة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية غيريرو (غرب).

حُدّد مركز الهزّة التي لم تخلف ضحايا أو أضرار على مسافة 59 كم شرق مدينة سان ماركوس في ولاية غيريرو.

وشعر السكان بالزلزال في منتجع أكابولكو البحري القريب من مركزه، ما أدى إلى مغادرة سياح كثيرين فنادقهم.
وأوضحت شينبوم أن الهزّة أثارت ردود فعل متوترة لدى سكان في العاصمة نتيجة انطلاق صفارات الإنذار.
والمكسيك التي لها ساحل طويل على المحيط الهادئ، مسرح للعديد من الزلازل.

في سبتمبر 2017، أدى زلزال بقوّة 7.1 درجة إلى مقتل 370 شخصًا، وإصابة أكثر من سبعة آلاف في مكسيكو، وعام 1985 أودى زلزال بقوّة 8.2 درجة بأرواح آلاف المكسيكيين.

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