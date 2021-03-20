مطرانية أبوقرقاص بالمنيا تحتفل بتجليس الأنبا فيلوباتر أسقفًا للمطرانية

تقيم مطرانية أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم، حفلًا لتجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء، بوسط مدينة الفكرية وأنهت المطرانية الاستعدادات والتدابير لاستقبال وفود من مطارنة وأساقفة الصعيد ورهبان الأديرة، خاصة مجمع رهبان دير السيدة العذراء المحرق.ومن جانبها كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل مدير الأمن، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الاحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة الفكرية بأبوقرقاص، تجنبًا للازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.وكان عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمركزي المنيا وأبوقرقاص، احتفلت في وقت سابق بتجليس 3 أساقفة، بعد تقسيم مطرانية المنيا لـ3 إيبارشيات، وقد جاء الاحتفال بالتزامن مع طقس رسامة ووضع اليد، على الأساقفة الجدد الذين رسمهم البابا تواضروس الثاني، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وذلك تعبيرًا عن فرحة الكنائس برسامة أساقفتها الجدد، بعد تقسيم إيبارشية المنيا، وأبوقرقاص لثلاث إيبارشيات.وقد تم تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان والأنبا مكاريوس، كان يرأس تلك الكنائس بعد وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص في عام 2018، وتم تشكيل لجان من بعض كهنة إيبارشيات المنيا وشرق المنيا وأبوقرقاص، قامت تلك اللجان بتسلم وفصل المهام الإدارية لكل إيبارشية مع حصر كنائسها وأوقافها، كما تم تشكيل لجان للتجهيز لاستقبال الأساقفة الجدد بعد رسامتهم.