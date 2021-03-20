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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية 2 بالفيوم: بناتي وأحفادي أيتام وعملت بمحو الأمية والتشجير

السبت 20/مارس/2021 - 06:55 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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تهاني عزمي فريد ٥٨ سنة، الأم المثالية الثانية، مقيمة بحي الحادقة بمحافظة الفيوم، تم اختيارها الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، ضمن قائمة الأمهات المثاليات.

وتقول"تهاني" خلال البث المباشر مع "الدستور"، إنها عانت كثيرا فى حياتها، وضحت بسنوات عمرها فى سبيل أمومتها بعد وفاة زوجها تاركا طفلة صغيرة وبنتين ومعاش لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه.

وأضافت، أن زوجها توفى صغيرًا وزواجها أثمر على ثلاث بنات، حيث توفيت الوسطى منهن وتركت لها طفل فى الرابعه من عمرها، وترك لها زوجها معاش عن عمله مهندس زراعي لا يتخطى ٢٠٠ جنيه، مؤكدة أن فى هذه اللحظة ضاقت الدنيا بها وكانت تكافح لتربى أبنائها ولا تحتاج لأحد، فبدأت فى البحث عن عمل ولم توفق فى الحصول على فرصة جيدة، خاصة أنها حاصلة على دبلوم فني ولم تحصل على مؤهل عال فلم تجد سوى أن تعمل فى تعليم الكبار بفصول محو الأمية، وبالفعل عملت بهيئة محو الأمية، وكلما تستطيع تعليم أحدهم وحصوله على شهادة محو الأمية تتقاضى أجرا عن ذلك.

وفى عام 1996 استطاعت الأم أن تحصل على عقد مؤقت مقابل راتب شهرى 40 جنيها وظلت تعمل بمحو الأمية وبالتشجير حتى تمكنت من تعليم أبنائها، حيث حصلت ابنتها الكبرى على دبلوم فني ولم تكمل دراستها لمساعدته امها في مصاريف أخواتها، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس خدمه اجتماعيه، والثالثة على بكالوريوس تجاره، وزوجت ابنتها الكبرى ماري.

وأكدت الأم المكافحة أن أصعب مراحل حياتها كانت عام ٢٠١٨ عندما توفت ابنتها الثانية مرفت تاركه لها ابنها يوسف والذي تقوم بتربيته.

وعن أحلامها وأمنياتها أكدت الأم أن أمنيتها الوحيدة الحصول على التعيين الحكومى لابنتها ماجي لتتويج سنوات شقائها وحتى تطمئن عليها.


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