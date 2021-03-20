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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النفط الليبية»: اختبار أول بئر تطويري بحقل إيراون

السبت 20/مارس/2021 - 07:42 م
حقل إيراون
حقل إيراون
ا ش ا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انتهاء عمليات الحفر والبدء في اختبار أول بئر تطويري بحقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط- في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم السبت وضع أول بئر تطويري E04 بحقل إيراون على الاختبار بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية (Zero gas flaring).

كما أكدت الشركة نقل النفط الخام المنتج من حقل إيراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة اكاكوس والذي يبعد حوالي 100 كيلو متر عن حقل إيراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

وأوضحت الشركة أن النتائج المبدئية للبئر كانت مشجعة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1.800 برميليوم، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

وأشارت الشركة إلى أن البدء بهذه العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات إلا أن الشركة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

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