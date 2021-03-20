رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأمير: الأزهر يجدد الفكر الإسلامي بما يتناسب مع الشريعة وأحكامها

السبت 20/مارس/2021 - 07:37 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته اليوم السبت، بمؤتمر: «تجديدُ العلومِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ بين الأصالةِ والمعاصرةِ»: إن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والرامية إلى التجديد في شتى المجالات، وامتدادًا لدور الأزهر في نشر الدين الإسلامي والتعريف به.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، توالي الأهمية لتجديد الخطاب الديني وتجديد العلوم العربية والإسلامية، بما لا يشوه الدين ولا يلغيه؛ وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه، ويطرد ما لا يتناسب مع الشريعة وأحكامها.

وأكد أن التجديد يعتبر قانونًا قرآنيًا خالصًا توقف عنده طويلًا كبار أئمة التراث الإسلامي والعلماء، واكتشفوا ضرورته نتيجة لتطور الأوضاع الاجتماعية والثقافية وغيرها، وهذا ما يسعى إليه الأزهر الشريف ليشمل هذا التجديد جميع مجالات الحياة المختلفة المتعلقة بالحياة الإنسانية، والأحكام المدنية والقضائية والدستورية.

موضوعات متعلقة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
المزيد

الثقافة

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

هسيس مارد

القَنَّاص