الأمير: الأزهر يجدد الفكر الإسلامي بما يتناسب مع الشريعة وأحكامها

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته اليوم السبت، بمؤتمر: «تجديدُ العلومِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ بين الأصالةِ والمعاصرةِ»: إن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والرامية إلى التجديد في شتى المجالات، وامتدادًا لدور الأزهر في نشر الدين الإسلامي والتعريف به.وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، توالي الأهمية لتجديد الخطاب الديني وتجديد العلوم العربية والإسلامية، بما لا يشوه الدين ولا يلغيه؛ وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه، ويطرد ما لا يتناسب مع الشريعة وأحكامها.وأكد أن التجديد يعتبر قانونًا قرآنيًا خالصًا توقف عنده طويلًا كبار أئمة التراث الإسلامي والعلماء، واكتشفوا ضرورته نتيجة لتطور الأوضاع الاجتماعية والثقافية وغيرها، وهذا ما يسعى إليه الأزهر الشريف ليشمل هذا التجديد جميع مجالات الحياة المختلفة المتعلقة بالحياة الإنسانية، والأحكام المدنية والقضائية والدستورية.