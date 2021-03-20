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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تواصل نشاطاتها الشاملة بمحافظة الغربية

السبت 20/مارس/2021 - 06:54 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن العمل مازال مستمر بالمشروع القومي حياة كريمة في الغربية من إحلال وتجديد جزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

أكدت المؤسسة في بيان السبت، أنه بجانب أعمال الصرف الصحي بقرية كفر السنادية التابعة لوحدة شرشابة وقرية فرسيس التابعة لوحدة الغريب، وقرية سنبو الكبرى، وقرية سندبسط، وقرية كفر سنبو، وقرية كفر دمنهور الوحش، وكفر شمارة، وقرية حنون، وقرية سندبسط، وقرية ششتا، وبقرية بشبراملس ومحطة الصرف الصحي بها، وقرية كفر نواي، وقرية كفر حسين، وقرية ميت النور، فضلًا عن القيام بتطوير مكتب بريد سنبو الكبري.

أضافت المؤسسة أنه تم تسيير قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة بقرية سنباط، بحضور محافظ الغربية وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة للمتابعة.

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