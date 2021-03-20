رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

السبت 20/مارس/2021 - 06:57 م
المهندس جادين علي
المهندس جادين علي
ا ش ا
طباعة
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، أن التوليد المائي للكهرباء في السودان يواجه مشكلة بسبب موضوع سد النهضة.

وقال وزير الطاقة والنفط السوداني في مؤتمر صحفي السبت، لاستعراض خطوات وإجراءات الحكومة لحل أزمة الكهرباء، إنه لا اتفاق واضح حتى الآن في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة، وبالتالي الدولة السودانية قررت أن تتخذ إجراءات وقائية تحسبًا للسيناريو السيئ، مما تطلب مزيدًا من الضبط في التوليد المائي، مما أثر على مد الكهرباء.

واستعرض وزير الطاقة السوداني مشكلات الصيانة وتأثير الحظر الاقتصادي وجائحة كورونا على تفاقم تلك المشكلات، فضلًا عن ضعف الاستثمارات في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الطاقة التصميمية الكلية لكل محطات التوليد في السودان تبلغ 4000 ميجاوات، فيما تبلغ الإنتاجية الفعلية الآن 1820 ميجاوات بنسبة 45% من الطاقة التصميمية.

وأوضح أن هناك إجراءات عاجلة اتخذت لرفع الطاقة الإنتاجية بحلول بداية الشهر المقبل، لتصل إلى 2585 ميجاوات، مؤكدًا قرب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات التي يتم اتخاذها.

موضوعات متعلقة

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
المزيد

الثقافة

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

هسيس مارد

القَنَّاص