اتحاد المصارف العربية ينظم ورشة عمل بازل 4

ينظم اتحاد المصارف العربية ورشة عمل مصرفية متخصصة في القاهـرة خلال الفترة من 21 - 24 مارس 2021 تحت عنوان التطبيق العملي لمقـررات لجنة بازل الجديدة ما يسمى بازل 4، بمشاركة 35 مشاركًا من بنوك من دول مصر والسودان وليبيا ولبنان.وتستهدف ورشة العمل شرح المكونات الأساسية وتعريف رأس المال التنظيمي والتعريف بالتعديلات التي أدخلت على مخاطر الائتمان.