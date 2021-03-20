رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

السبت 20/مارس/2021 - 06:41 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وحصول الفئات المستحقة على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت سير عملية حصول الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على لقاح فيروس كورونا، كما راجعت شحنات اللقاحات التي يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات بعد إجراء التحاليل اللازمة لها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه من المستهدف تطعيم 250 ألفا من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع التقرير اليومي الذي يتم إعداده من قبل جميع المستشفيات المخصصة؛ لاستقبال مرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والاطمئان على تقديم الخدمة أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحًا أن التقرير يشمل متابعة توافر الأكسجين الطبي والمتوسط اليومي للاستخدام، وكفاءة عمل شبكات الغازات وتدريب الأطقم الطبية على عملية إمداد المرضى بالأكسجين الطبي طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج.

وتابع أن التقرير يشمل أيضًا توافر مخزون كافِ من جميع الأدوية بما فيها أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وكذلك المستلزمات الوقائية، وسلامة جميع أجهزة الألكتروميكانيكك بالمستشفيات، وتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى، بالإضافة إلى الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، وأسباب الوفيات، فضلًا عن متابعة حالات المرضى بالعزل المنزلي وما يتم تحويله إلى المستشفيات وحالتهم الصحية.

وذكر أن الوزيرة شددت على أهمية التطبيق الكامل لجميع نظم الصحة والسلامة المهنية بكافة المستشفيات من خلال الصيانة الدورية لجميع المعدات والأجهزة أهمها طفايات الحريق والمصاعد الكهربائية، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمل، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضى بالمستشفيات.

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

جغرافيا