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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يصون حقوق المستهلك

السبت 20/مارس/2021 - 06:47 م
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
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قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات: إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مجتمع المعلومات سيحد من الاقتصاد غير الرسمي ويؤسس لعصر بناء مصر الرقمية التي تعتمد فيها على قواعد البيانات السليمة ويفيد القطاع بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية عن حجم مبيعات السوفت وير والهارد وير وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها والهواتف الذكية.

وأضاف الليثي في تصريح لـ"الدستور"، أن تطبيق هذا النظام سيتيح لمتخذي القرار بيانات سليمة وصحيحة عن فاتورة الاستيراد وحجم استهلاك المصريين من المنتجات وترتيبها وفق احتياجات الشعب المصري، موضحًا أن هذه الفاتورة ستحمي المواطنين وتمنحهم الضمان الكامل للمنتجات التى يشترونها.

وأكد الليثي أن تطبيق منظومة التحول الرقمي سيعتمد على التعامل عن بعد وفق قواعد بيانات سليمة ومن خلال أنظمة إلكترونية، وهذا سيحد من التلاعب والتزوير والتهرب الضريبي أو استغلال المواطنين وزيادة أسعار السلع والمنتجات، حيث إن هذه الفواتير ستكون سندًا وحجة في حالة أي شكوي لجهاز حماية المستهلك أو الأجهزة الرقابية.

ودعا رئيس شعبة الاتصالات جموع التجار والشركات إلى الإسراع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية والدخول في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، ما سيؤدي إلى زيادة حجم مبيعات المصريين على منصات التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلك من أي مشاكل قد تواجهه في المستقبل.

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