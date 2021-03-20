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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال

السبت 20/مارس/2021 - 09:00 م
ضل راجل
ضل راجل
منار إبراهيم
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يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل بأحدث أعماله الدرامية مسلسل "ضل راجل"، الذي تصدر محرك البحث العالمي جوجل بسبب بحث متابعي وجمهور ياسر جلال عن قنوات عرض العمل خلال الشهر الكريم.

قنوات عرض مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال


وأعلنت شبكة قنوات الحياة عن عرض مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال على قنواتها خلال شهر رمضان الكريم المقبل بشكل حصري مثلما تم عرض مسلسل "الفتوة" العام الماضي، على أن يتم عرضه بالتزامن مع قناة الحياة عبر منصة واتش إت الإلكترونية.

أحداث مسلسل ضل راجل بطولة ياسر جلال


ويتشوق جمهور الفنان ياسر جلال لمشاهدة أحدث اعماله التي ينتظروها كل عام في نفس التوقيت، لذلك حرص الفنان ياسر جلال على الظهور بشكل مختلف خلال مسلسله الجديد ضل راجل ويجسد خلال العمل في دور مدرس ولكنه يلجأ لعمل سائق تاكسي وذلك بسبب ظروفه المادية الصعبة، وهو متزوج من الفنانة نرمين الفقي ولديه ابنة وهي الفنانة رنا رئيس، كما تنشأ علاقة حب بينه والفنانة نور اللبنانية.

فريق عمل مسلسل ضل راجل لياسر جلال


ويواصل فريق عمل مسلسل ضل راجل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق محاولة منهم على الانتهاء من كافة مشاهد المسلسل قبل حلول الشهر الكريم حتى يبتعدوا عن الضغط بسبب التصوير بالتزامن مع العرض، وقام بتأليف مسلسل "ضل راجل" المؤلف أحمد عبد الفتاح وهومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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مسلسل "الفتوة" رمضان 2020


وكان الفنان ياسر جلال خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "الفتوة" والذي حقق نجاح جماهيري كبير أثناء عرضه، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

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