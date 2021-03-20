جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)

للمرة الثانية تصل للبوكر.. كيف تصف هذا الوصول؟

- البعض يبارك للأردن من خلال وصول روايتك وأيضًا للآخرين هل معنى ذلك أن وصول الروايات للبوكر قادر على أن يجعل دولة عربية تتفوق على أخرى أدبيًا؟

- الرواية تطرح سؤالا مهما، متى يمكن للإنسان أن يتحول إلى وحش؟ وهل يمكن للمحمول المعرفي أمام الفقر وغياب العدالة أن تصنع فرقًا.. ما هي الإجابة في رأيك؟

- الرواية وكأن بها جرس إنذار لما تكشفه خلف أسوار الملاجئ الخاصة بالفتيات، وما يحدث لهن خارجها عندما يغادرنها من تحرش وما يسكن قلوبهن من خوف دائم وطمأنينة في بيت مهجور وخرب.. كيف ترى هذا؟

-الصدق أقصر الطرق إلى الإقناع.. وفي روايتك هناك شحنة عاطفية وكأنك تتلبس الشخصية فتكتب فتأتي الكتابة مشحونة، كيف وصلت إلى هذه الدرجة العالية من الصدق؟

البيت ـ الوطن.. هناك الكثير من الإشارات التحذيرية في الرواية كأنك تطلق نفيرا للانتباه للمستقبل؟

- هذا يقودني إلى سؤال آخر: ما الفرق بين الكتابة في خضم لحظة الشارع والكتابة بعيدا عنه. وإلى أي درجة عشت لحظة الشارع هذه؟

- العديد من الشخصيات الروائية جاءت من روايات عالمية في روايتك.. هل قصد برجس أن المأساة لا زالت ممتدة ومستمرة مع واقع الإنسان؟

- في سيدات الحواس الخمس ومقصلة الحالم وأخيرا دفاتر الوراق.. هناك هم إنساني كبير يرتبط بالهم العربي وواقع العربي وليس واقع الأردني فقط.. هل هو مشروع وضعه برجس أمامه؟

- في روايتك "أفاعي النار" جاءت الفكرة من رؤيتك لرجل مشوه الوجه إثر تعرضه لحادثة حريق.. مم جاءت فكرة دفاتر الوراق؟

- إزالة كشك الوراق.. هل هذا تنويه لغياب الدور الثقافي والتراجع الكبير في الوطن العربي؟

- ترصد روايتك "دفاتر الوراق" فترة زمنية تمتد لأكثر من 70 عاما ( 1947: 2019)، وتدور عبر ما تسرده الدفاتر في البادية (القرية) والمدينة، وبعد صخب الأزمات الاجتماعية والأخلاقية تنتهي الرواية بمشهد هدم وتدمير، ما الذي قصده جلال برجس؟

- نشرت هذه الرواية في بداية اجتياح كورونا للعالم، ألم تخشى من تناقص فرص قراءتها في ظل ما يعانيه الناس جراء الجائحة؟

- كيف ترى الرواية بعد انقضاء جائحة كورونا؟

وصل الروائي الأردني جلال برجس، للمرة الثانية للقائمة الطويلة لجائزة البوكر عن روايته "دفاتر الوراق"، التي حظت بمقروئية عالية جعلتها تتبوأ قائمة الأعلى مبيعا منذ صدورها، وكان وصولها للقائمة الطويلة لـ"البوكر" أمرًا متوقعًا، التقت "الدستور" بالروائي الأردني وكان هذا الحوار..إنه وصول للكلمة التي تسعى إلى أن تلامس الشريان الإنساني، وصول أسعدني وزاد في مقروئية روايتي التي أمضيت أعوامًا في كتابتها ونصب عيني قارئ يريد أن يرى نفسه ومكانه وزمانه. الجائزة هي بمثابة ضوء يسلط على الرواية وبالتالي يجسر المسافة بينها وبين القراء، وهذا مبتغى الكاتب، فهو يريد لما كتب أن ينال اهتمام القارئ مثلما نال اهتمام لجنة الجائزة.ربما هذا قادم من كون تواجد الرواية الأردنية كان قليلًا في قوائم الجوائز العربية، مع ذلك أؤمن أن الكلمة وبالتالي الأدب شجرة في فضاء الإنسانية، نحن حينما نكتب فإننا نكتب ذواتنا ورؤيتها للكون وذواتنا بالطبع هي ما يقوم عليه هذا الكون، لكن من حق كل بلاد أن تسعد بكتَّابها، وتفرح بمنجزاتهم الثقافية، الأمر ليس منافسة ولا تفوق واحد على آخر، ولكن أي جائزة هي في الأصل تكريم للمنجز وبالتالي هناك من يبتهج لأجل هذا التكريم.حينما يفرض الفقر نفسه بكل تلك الضراوة يتحول الإنسان إلى وحش ويقع ضحية للصراع خاصة إذ كان الإنسان يتكىء على محمول معرفي. في حالة مثل هذه سيتجاوز الإنسان كل روافده ومحمولاته لأنه في غيبوبة وفقدان وعي تام، لكن الأمر نسبي برأيي خاصة إذا ما أجبنا على السؤال الاهم: من هي الطبقة الإجتماعية التي يمكننا أن نجد لديها محمولًا معرفيًا، وإلى أي درجة يمكننا أن نجزم بثبات تلك الطبقة واستمرارية وجودها، هناك حالة من الاختلاط والانصهار والتلاشي ستفرز ما هو الأصعب في المرحلة القادمة من هنا يأتي دور الأدب وخاصة الرواية عبر الكشف والرصد والاستشراف، مثلما تذهب الرواية إلى المناطق المضيئة فإنها تذهب إلى المناطق المعتمة لتدحر هذا العتم إلى الوراء.حينما تجد فتاة نفسها بلا بيت وبلا عائلة وبلا سند وأمام مجتمع ينظر إلى هذه الفئة الاجتماعية من زاوية ليست سليمة ما الذي يمكن أن تعيشه غير غياب الثقة بكل شيء فيصبح البيت المهجور-أحد أمكنة الرواية- الملاذ الأخير في خضم عالم صاخب. تقوم فكرة الرواية على ثيمة البيت، البيت الذي نعيش فيه، الوطن البيت، بيوتنا الداخلية قلوبنا وإلقاء الضوء على كل ما يهددها.إن هذا جزء من الواقع الذي يحدث الآن، وربما يتفاقم في المستقبل إن بقيت زاوية النظر إلى المرأة على هذا النحو الذي ما يزال يستمد جذوره من مناطق نفسية وثقافية أسستها مراحل زمنية عتيقة فالبيت المهجور في الرواية إحالة إلى أكثر من مفهوم أهمها مفهوم الوطن بشقيه المادي والمعنوي، الداخلي والخارجي فمعاناة أبناء (البيت المهجور) تصبح أكثر تعقيدًا خاصة في وجود البيت في عمق الصخب، ومعاناة فتيات الملاجئ تغدو أيضًا في ظل عالم ينادي كل يوم بحقوق المرأة وضرورة تصعيد كل ما من شأنه النهوض بواقعها. إن تأملنا حالنا فإننا ما نزال وراء حدود التنمية على مختلف الصعد، والتعايش، ومحاولة تفعيل مفاهيم الحرية وهنا يبرز السؤال: متى نخرج من إطار المحاولة إلى الفعل؟.إنه أمر متعلق بطريقتي فيما قبل الكتابة وخلالها، إذ لا يمكنني أن أضع القلم على رأس الصفحة دون أن أحس بأنني الشخصية التي ستبنى الرواية عليها، إنه شكل من أشكال التقمص لعيش ظروف الشخصية ونوازعها وأحلامها وطريقة تفكيرها ورؤيتها لكل ما يحيط بها، هذه الخطوة تأخذ مني الكثير من الوقت إلى أن أصل إلى اللحظة التي أشعر فيها أن إبراهيم الوراق-بطل الرواية- بوعيه، ونظرته، وحتى بطريقة مشيته، لهذا لا يمكنني كتابة رواية أخرى إلا إذا تخلصت من هذه الشخصية. فكيف يمكن للروائي أن يحصد تعاطف القارىء مع شخصيات روايته من دون أن يصل إلى الدرجة القصوى في تلبس الشخصية فيتحدث بلغته، ويرتدي قميص حزنه، وأفراحه، وأحلامه، وما يرنو إليه.أؤمن بالرواية التي تولي اهتمامًا بالاستشراف هذا الذي لا يمكن أن يأتي إلا من خلال النظرة العميقة لما حولنا. دومًا هناك الكثير من العناصر التي يمكن أن تقودنا إلى المستقبل، الأمر ليس سوى قياس مآلات الأحداث ونتائجها. من هنا عبرت في دفاتر الوراق وما سبقها من روايات عن مخاوفي وما يمكن أن يحدث وهذا لا يتأتى إلا من خلال عيش لحظة الشارع.يمكن للروائي أن يعتمد على مخيلته فقط في الكتابة لكن برأي سيبدو النص ناقصًا عناصر كثيرة من روحه. رغم معرفتي العميقة بعمان إلا أنني قبل الكتابة تجولت في الأماكن التي ظهرت في الرواية، بل أنني تأملت أدق التفاصيل: البيوت، الشوارع، الزقاق، الناس، حتى سماء تلك الأماكن. ورغم مروري اليومي من جسر عبدون إلى أنني ذرعته مشيًا لعدة مرات ووقفت في الأماكن التي خططت للوراق أن يقف فيها، إلى درجة أني تمثلت لحظة الانتحار الإشكالية التي كادت أن تحدث للوراق. وهذا بالطبع ينطبق كلى كل شخصيات الرواية. الكتابة عن الشارع ونحن ننظر من النافذة إليه غير الكتابة ونحن في عمقه.إنه التاريخ الإنساني الذي يعيد نفسه ولكن بأشكال أخرى، إنها ايضًا معاناة الإنسان وصراعه وتوقه للحياة، فمثلما تبنى الحياة على ثيمة الصراع فإن الرواية كمقترح إنساني تبنى على هذا العنصر المهم، فمعاناة (كوازيمودو) في (أحدب نوتردام) هي معاناة ابراهيم الوراق ولو تأملنا جيدًا مسببات ما كان يحدث في هاتين المرحلتين الزمنيتين رغم تباعدهما سنصل إلى جوهر الصراع إلا وهو الوجود وما يهدده، والسعي الإنساني إلى فضاءات جديدة. في الرواية تقمص الوراق كثيرًا من شخصيات الروايات التي آمن بها، مثل أحمد عبد الجواد في ثلاثية محفوظ، وبطل رواية موسم الهجرة إلى الشمال، وشخصية الدكتور زيفاكو، وهذا التقمص ما كان إلا إشارة إلى امتداد الوجع والصراع الإنسانيين.نعم فأنا أكتب مشروعًا روائيًا رغم انهماكي بتنوع الأساليب واللغة والزوايا التي أنظر من خلالها، فالهم العربي واحد والفضاء العربي رغم بعض التنوعات، لهذا أجد أن روايتي قابلة للقراءة في أي بلد عربي. صحيح أن المحلية مصدر مهم للإبداع وللانتشار، لكن محليتي إنسانية تنطلق من الأردن إلى العالم العربي ومن ثم العالم برمته، فقد تبدل العالم وفعلًا صار قرية واحدة.من تأملي لبيت عتيق في عَمان ومحاولتي التحديق التخيلي بكم الذكريات والحيوات التي كانت ذات يوم بين جدرانه، وتساؤلي: ما هو البيت؟ هل هو الذي نسكنه، أم أن دواخلنا هي بيوتنا، وهل الوطن بيت؟ وما مصير كل تلك الأشكال من البيوت أمام إشكالية العصر الذي نعيشه الآن، الأمر مرتبط بوجعنا الإنساني وبما تصبو إليه هذه الإنسانية. من تلك اللحظة ولدت فكرة الرواية التي قادتني إلى جوانب عديدة عبرت من خلالها عما كنت أهجس به على مدار سنوات.تراجع الدور الثقافي العربي كثيرًا أمام ازدياد شريحة القراء والكتاب والحاجة الملحة للثقافة، لهذا كان كشك الوراق في هذه الرواية معادل رمزي للحال الثقافية العربية التي أخذت تهمل في كثير من الجوانب بحيث بات ينظر إلى المثقف كحمل زائد ولا نفع له ومنه.إنها صرخة بوجه شغف الإنسان بتدمير مكانه من دون أن يعي معتقدًا أنه يسعى لأجل مكانه الفرداني الخاص، ما عاد الإنسان العربي للأسف الشديد يتعاطى مع حياته ضمن سياق الجماعة التي بنيت عليها الإنسانية حينما تشكلت البدائية الأولى بل بات ينزع إلى الفردية التي رسختها مراحل إشكالية ورؤى ما بعد الحداثة. الدمار الذي سيلمسه القارئ في الرواية أردته أن يكون ضوءًا أحمر ينبه ثم يستشرف القادم؛ فثمة بيت يهدم على صعيد المعمار الخارجي، وثمة بيت يهدم على صعيد المعمار الداخلي النفسي إحالتان لقيمة الوطن؛ العالم في منطقة شائكة الآن إما يخرج منها نحو فضاء جديد وإما ينزلق لمزيد من التعقيدات التي ستفضي إلى غيرها.لقد راهنت على أولئك القراء الذين سيجابهون عزلة كورونا بالقراءة، في البدء تأخر توزيع الرواية بسبب القيود الجديدة على الحركة لكنها فيما بعد وزعت ووجدت رواجًا طيبًا من جهة القراءة والنقاد. لقد جابه الكثير من القراء تلك العزلة القسرية بالقراءة وهذا فعل إنساني يعول عليه وبالتالي يزيدني إيمانًا من أن الثقافة مهما حدث ستبقى رهاننا الإنساني الأهم..سيخضع العالم لشكلين جديدين من التبدلات إثر جائحة كورونا أولهما قسرية تدفع بالعالم اقتصاديًا وسياسيًا إلى منحى جديدًا يغاير ما كان عليه، وثانيهما تبدلات ذات ردة فعل على ما حدث طوال مدة الحرب، ومجمل التبدلات الثانية إجتماعية وثقافية تشمل رؤية الإنسان عبر استعادته لما حدث، واستشرافه لما سيحدث مقرونًا بمساءلة حول شكل المصير القادم، والأدب وخاصة الرواية واحدة من العناصر التي سيطالها التغيير كردة فعل على الكارثة، فالذي حدث بمثابة هزة كونية ستفرز على الصعيد الثقافي تجديدات على غرار ما حدث إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن أي تغيير سيطرأ على الرواية وقد شهدنا خلال الشهور الماضية ولادة نصوص سردية جزء منها يتأمل بذهول ما يحدث، والجزء الآخر يحاول التوثيق للحظة الحرجة للإنسان وقد بدا سجينًا وحريته مهددة مقابل تراجع مستوى عنصرين مهمين من عناصر العيش (الغذاء والدواء).تفشي وباء كورونا ومن ثم ما تمخض عنه من آثار سلبية على الإنسان بكل هذه الكارثية لابد وأن يؤدي إلى انزياحات كثيرة منها انزياحات على صعيد الرواية، ولا بد لما سيجيء من إنزياح تبدل إلا ويكون خارجًا على السائد لا مستمرًا به، لهذا أزعم أن الراوية في المستقبل القريب ستبنى على تأمل الإنسان لذاته وعبر أدوات جديدة ربما تُبقي على بعض ملامح ما كان منها إلا أنها ستكون ذات شكل ولغة وأسلوب جديد: رواية تأملية ستطرح المزيد من الأسئلة حول مصير الإنسان.