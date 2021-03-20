إخماد حريق نشب في عقار بالجمالية
السبت 20/مارس/2021 - 08:00 م
هدير مصطفيطباعة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بمخلفات داخل عقار في الجمالية.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.