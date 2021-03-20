إخماد حريق نشب في عقار بالجمالية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بمخلفات داخل عقار في الجمالية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.