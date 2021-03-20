شعير: زيادة الصادارات المصرية سيعمل على دعم الصناعة المحلية

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشؤون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن خطة الحكومة لزيادة حجم صادارات الملابس إلى 10 مليارات دولار ستكون إيجابية للغاية.أضاف شعير، لـ«الدستور» أن الترويج لصناعة الملابس الجاهزة سيعمل على زيادة الصادارات المصرية في الأسواق الأوروبية وأفريقيا وأمريكا، لافتًا إلى أن الدولة تدعم في الوقت الراهن الصناعة المحلية والصادارات في إطار العمل على إحداث تنمية صناعية مستديمة لها آثار إيجابية على المجتمع، مشيرًا إلى أن زيادة الصادارات ستدعم بقوة المصانع في زيادة الطاقة الإنتاجية بها.