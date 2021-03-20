الأم المثالية في الشرقية: «ابني طلب الشهادة ونالها»

فازت أمال محمد عبد العزيز إبراهيم، أم الشهيد النقيب احتياطي أحمد الشاذلي محمد عبد الرؤوف، بلقب الأم المثالية بمحافظة الشرقية.وقالت «أم الشهيد» في تصريحات لـ «الدستور»: «الحمدلله على اختياري أم مثالية عن القوات المسلحة لهذا العام، واعتبر ذلك فخر كبير وشرف لي.. وإبني وضع وسام على صدري وتاج على رأسي، والحمدلله إن إبني رُزق الشهادة».وأضافت: «أقول لكل أم شهيد افرحي واتبسطي، ابنك ضمن لكي الجنة وأنتى على الأرض، أحمد إبني الغالي كان يعمل نقيب في مخابرات الاستطلاع بالإسماعيلية، لكنه طلب الشهادة وأخبرني أنه سيتقدم بطلب نقله إلى محافظة العريش وسافر ابني العريش وظل بها تسعة أيام فقط وفي اليوم العاشر استشهد، وكان دائما يطلب منى الدعاء له بالشهادة».