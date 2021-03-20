بمليوني جنيه.. «صبحي» يفتتح أعمال تطوير مركز شباب دهميت (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مقر مركز شباب دهميت بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه، شملت صالات الأنشطة وأخرى للياقة البدنية وترفيهية،وكذا مكاتب إدارية،فضلًا عن تفقد معرض المشغولات اليدوية.وفى نفس الجولة التفقدية حضر الدكتور أشرف صبحى واللواء أشرف عطية مهرجان النوبة الثالث والذى شمل تقديم عروض رياضية وفنية وثقافية متميزة، ثم تم إعطاء إشارة البدء للمبارة الختامية في دورى مراكز شباب النوبة لكرة القدم وتنس الطولة بين مركز شباب أبوسمبل ومركز شباب الدكة.وجاء ذلك بحضور فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب بأسوان، وياسين عبد الصبور نائب النوبة السابق، وأيمن فؤاد عضو مجلس النواب لمركز نصر النوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.