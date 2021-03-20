1347 إصابة و5 وفيات بكورونا في الكويت



وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدنى، موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.



وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، اليوم، شفاء 1386 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 202208.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217933 في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1215.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8447 ليبلغ مجموع الفحوصات 1960138، مشيرا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15.9%.