الرئيس العراقي يؤكد ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وخلايا تنظيم (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق.وذكر مكتب الرئيس العراقي في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن الرئيس العراقي التقي، في مقر إقامته بالسليمانية، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وحماية السلم المجتمعي والأمن العام.