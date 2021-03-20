انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الضفة الغربية غدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في محافظات الضفة الغربية ستنطلق غدًا الأحد، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، السبت، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هي: الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم عن 75 عامًا، ومرضى الكـلى، والسرطان، مشيرة إلى أنه سيتم تباعًا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى.وعلى نفس الصعيد، سلّم رافع رواجبة محافظ قلقيلية بشمال الضفة الغربية، اليوم، 6 مولدات أكسجين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي والخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة، موضحًا أنه جرى تسليم 4 من هذه المولدات إلى مستشفى نزال، وآخرين للخدمات الطبية العسكرية، وجميعها بسعة 10 لترات.وأكد ضرورة إسناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشاره والتخفيف من الضغط على المستشفيات، لتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.