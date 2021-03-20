بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع بـ7.77%
السبت 20/مارس/2021 - 06:14 م
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اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع ملحوظ بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 814.74 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 111 ألفًا و979 سهمًا، بقيمة مليونين و273 ألفًا و95 دولارًا أمريكيًا، مقابل 84 ألفًا و373 سهمًا، بقيمة 1 مليون و88 ألفًا و775 دولارًا أمريكيًا خلال تداول الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.35 مليارات دولار، مقارنة ب 7.75 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 111 ألفًا و979 سهمًا، بقيمة مليونين و273 ألفًا و95 دولارًا أمريكيًا، مقابل 84 ألفًا و373 سهمًا، بقيمة 1 مليون و88 ألفًا و775 دولارًا أمريكيًا خلال تداول الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.35 مليارات دولار، مقارنة ب 7.75 مليارات دولار الأسبوع الماضي.