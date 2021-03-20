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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صناعة المعلومات»: جولة جديدة للحاضنة «إبداع» بـ4 ملايين جنيه

السبت 20/مارس/2021 - 06:14 م
وليد جاد
وليد جاد
طارق عتمان
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قال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات (CIT) باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم اطلاق جولة جديدة من دعم الشركات الناشئة بالحاضنة التكنولوجية "إبداع" التابعة للغرفة التي تستهدف دعم نحو 16 شركة مصرية ناشئة خلال العام الجاري، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي بقيمة تصل نحو 4 مليون جنيه.

وأكد جاد، لـ"الدستور" أن المشروعات المقدمة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية والمالتي ميديا والواقع الافتراضى والواقع المعزز والاتصالات الموحدة وتكنولوجيا التعليم عن بعد والحلول الرقمية وعلوم البيانات والتي تخدم المجتمع والسوق معا.

أشار إلى أن الحاضنة تستهدف دعم الشركات الناشئة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة وتم بالفعل الانتهاء من المرحلة الاولي بعدد 7 شركات تكنولوجية تعمل في السوق، لافتًا إلى أن هناك مسرعة أعمال أخرى اختيار 10 شركات من خلالها لمساعدة مشروعات قائمة بالفعل في تسويق تطوير منتج نهائي يخدم السوق.

أوضح رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات (CIT) باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تقوم بتنفيذ خطتها وفق رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال والابتكار والأفكار الناشئة للشباب وخلق جيل جديد من الموهبين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة في نشر منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.

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