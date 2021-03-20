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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تسجل 8160 إصابة بكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 06:38 م
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 8160 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و234 ألفا و913 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني السبت، أنه تم تسجيل 90 وفاة جديدة، جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا 476 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين بلغ 556ألفا و505 أشخاص.

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