5205 إصابات و87 وفاة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 526666 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 426754 حالة شفاء بعد تسجيل 6302 حالة إضافية، كما سجلت 87 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5788 حالة.