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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. ملتقى الشربيني الثقافي يستضيف حسن طلب في أمسية شعرية

السبت 20/مارس/2021 - 09:05 م
حسن طلب
حسن طلب
خالد حماد
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يستضيف ملتقى الشربيني الثقافي الشاعر حسن طلب، ليلقي مجموعة من أحدث قصائده التي ألفها مؤخرًا، مستكملًا بها سفره الشعري "ثلاثية إنجيل الثورة وقرآنها"، بمصاحبة مجموعة من العازفين على الناي والكمان والرباب، وذلك في الساعة السادسة مساء الخميس الموافق 25 من الشهر الجاري.

وسفر حسن طلب الشعري صدر منه ثلاثة أجزاء حتى الآن، أولهما" آية الميدان" والثاني بعنوان "إصحاح الثورة"، والصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، ولا يزال الشاعر حسن طلب يكتب مجموعة من القصائد الجديدة لتكون ختام الثالث في جزئها الثالث والذي يحمل عنوان "سورة الشهداء".

ويعتزم الشاعر"حسن طلب" إعادة نشر الأجزاء الثلاثة في مجلد واحد بنفس العنوان الرئيسي لها (إنجيل الثورة وقرآنها)، والتي نفدت جميعًا من منافذ هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة.

جديد بالذكر أنه صدر للشاعر حسن طلب من قبل مجموعة دواوين وكتب ودراسات كانت بداياتها ديوان وشم على نهدي فتاة (72) "سيرة البنفسج 86"، "وأزل النار في ابد النور" (88)، "وزمان الزبرجد" (89) وآية جيم 92)) ولا نيل إلا النيل 93)) ومواقف أبى على وديوان رسائله وبعض أغانيه 2002)) وحجر الفلاسفة 2006)) وعاش النشيد 2006)) ومتتالية مصرية 2007)) ويكتب الباه.. يقرأ الجسد 2009)) وإنجيل الثورة وقرآنها:ج١ آية الميدان 2011)) وإصحاح الثورة 2012)) وقيد النشر إنجيل الثورة وقرآنها ج٣ سورة الشهداء.وقصيدة طويلة بعنوان كفوا عن التضليل.

وقد صدر عن الشاعر كتابان أحدهما من تأليف سعيد توفيق بعنوان دراسات في شعر حسن طلب، والثاني من تأليف د. عزة محمد جدوع بعنوان دراسة في إيقاع شعر حسن طلب.

يقام الملتقى بمقر هيئة خريجي الجامعات.. 11 شارع الألفي بوسط القاهرة أمام مطعم آخر ساعة، بحضور عدد كبير من المبدعين والكتاب والشعراء والنقاد والدعوة عامة.

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