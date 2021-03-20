عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

◘ هذه أول مرة تصل فيها للبوكر.. كيف تصف هذا الوصول، وفي رأيك هل تقوم البوكر بترسيم حدود الأدب بين الدول العربية؟

◘ كارثة الزيوت في حقبة الخمسينيات هي ما اتكأت علي أحداث الملف 42.. كيف جاءت الفكرة وما هي أهم المصادر التي اطلعت عليها في مراحل التكوين؟

◘ في رواية ساعة الصفر ناقشت وضعية الحروب، وفي الملف ناقشت تأثير الكوارث.. هل هو مشروع روائي متكامل وممتد؟

◘ تعمل أيضًا مترجمًا وترجمت قبل ذلك روايتين.. بم أفادك حقل الترجمة في رواياتك؟

◘ أعدت إلى الأذهان حوادث قديمة وساهمت في إعادة الحديث حول تلك المأساة.. هل في رأيك أن هذا هو هدف الرواية الحداثية؟

◘ عملت في الترجمة والتدوين والكتابة وتركت مهنتك الأساسية كمهندس مدني.. ما هي الملابسات والظروف التي جعلت سباطة يتحول للكتابة ويترك حقل الهندسة المدنية؟

◘ تأجيل معارض الكتاب أثر كثيرا على مقروئية الروايات في الدول العربية.. كيف يرى سباطة الجائحة ثقافيا.. وهل في رأيك سيكون لها تأثير في المستقبل الثقافي العربي؟

◘ ما هو مشروع عبد المجيد سباطة المقبل؟

وصلت راويته "الملف 42" للقائمة الطويلة لجائزة البوكر، وبالرغم من أن الرواية صدرت في ظروف يصفها عبد المجيد سباطة بالغريبة، فبعد شهر من إطلاقها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء فبراير من سنة 2020، والإقبال الجميل الذي حظيت به، حل وباء كورونا بيننا كضيف غير مرغوب فيه، فحرم الرواية من حقها في الترويج والانتشار، وإن دلت معظم القراءات والمراجعات النقدية على استحسان كبير للعمل، شكلا ومضمونا.ونوه سباطة، الذي ينتمي إلى المغرب الشقيق أن روايته تنتصر للمهمشين فتطرح أسئلة القيمة والكرامة الانسانية من خلال كارثة مروعة ومنسية كانت لها ابعادها وتأثيرها العميق في تاريخ المغرب الحديث، الدستور التقت عبد المجيد سباطة وكان هذا الحوار.- لا يمكنني إلا أن أعبر عن سعادتي بالوصول إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في دورتها الحالية، باعتبارها جائزة لها قيمتها ووزنها الكبير في المشهد الثقافي العربي، لكنني مؤمن في الوقت نفسه بأن الجائزة (أي جائزة) ليست قادرة وحدها على منح العمل الأدبي قيمته التي يستحقها، وقدرته على الصمود مع توالي السنوات، والوصول إلى شرائح جديدة من القراء في أجيال لاحقة، من جهة أخرى، لن أقول أيضا بأن البوكر قد قامت بترسيم حدود الأدب بين الدول العربية، لكنها ساهمت إلى حد كبير في تعريف القارئ العربي بتجارب أدبية جديدة ومختلفة من جميع الدول العربية، حتى تلك البعيدة عما يسمى بمركز الثقل العربي.- كانت البداية أواخر عام 2017، عندما صادفت معلومات قليلة، لا تتجاوز سطرين، عن كارثة الزيوت المسمومة التي عرفها المغرب سنة 1959، ولأنني لا أنتمي إلى الجيل الذي اكتوى بنارها وآثارها، فقد سألت الوالدين، فوجدتني أمام سيل من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحادثة والفترة التاريخية بشكل عام، فأخذت على عاتقي مهمة النبش في الحادثة وإعادة إحيائها وتعريف أبناء جيلي بتفاصيلها، لربما ساهمت ولو بشكل رمزي في رد الاعتبار لضحاياها. لم تكن المهمة سهلة للغاية، نظرا لوجود ما يشبه الرغبة الصامتة في تناسيها، وارتباطها بواقع تاريخي واجتماعي وسياسي مختلف، وهكذا اعتمدت على عدد من المراجع القليلة التي تناولت المأساة، أبرزها بحث لنيل شهادة الماستر بعنوان "كارثة الزيوت المسمومة 1959-1960" من إنجاز الباحثة مديحة صبيوي، أرشدني إليه الروائي المغربي عبد الكريم جويطي، كما اعتمدت أيضا على تحقيق صحفي من إنجاز الصحفي محمد أحداد، بالإضافة طبعا إلى شهادات متنوعة ممن عايشوا تلك الفترة، رغم مرور سنوات طويلة على ما جرى.- من سوء حظ واقعنا أنه مرتبط إلى حد بعيد بالحروب والكوارث، ورغم كل محاولات التجديد إلا أن الكاتب المغربي والعربي بشكل عام يجد نفسه مشدودا إلى الكتابة عن هذا الواقع بكل مشاكله.في "ساعة الصفر" لم أختر الحديث عن حرب البوسنة والهرسك بشكل اعتباطي، بل لوجود تشابه أو ربما تطابق بين ما عايشه أبناء البلقان من صراعات وتمزق له خلفيته الدينية والعرقية، وما تعيشه دول عديدة في منطقتنا اليوم، لقد عدت إلى الماضي القريب محاولا التحذير مما يجري في الحاضر وما قد يتهدد بلدي مستقبلًا، من توظيف لبعض النعرات العرقية في الصراعات السياسية، وحاولت إطلاق دعوة صريحة للالتفاف حول الهوية التي تجمعنا، لا التفاصيل التي قد تفرقنا، في العمل الموالي "الملف 42" انتقلت من سؤال الهوية إلى سؤال الكرامة، وحاولت من خلال الربط بين قضية الزيوت المسمومة والحاضر المغربي المعاش، الإجابة عن سؤال في غاية الأهمية: هل تمكن المغربي من الحصول على كرامته، كأبسط حق من حقوقه الإنسانية أم لا؟- للمترجم ميزة الاطلاع على مختلف الآداب العالمية، والتعرف على أساليب وحبكات وتقنيات سردية متنوعة، يتمكن الكاتب من خلالها من إغناء رصيده ودفع عجلة ابتكاره نحو الأمام، والبحث بالتالي عن فضاءات أرحب للإبداع، أضف إلى ذلك أن للترجمة دورا محوريا في تجويد لغة الكاتب وتحسين معجمه البلاغي، الترجمة في جوهرها عملية إبداعية لا ميكانيكية، أنظر إليها بالمنظار نفسه الذي أرى به الكتابة، وأدين لها بالفضل في تطور مساري الروائي.- شخصيًا، لا أكتب وأنا مكبل بأغلال مدرسة أو منهج نقدي، يفرض على من يكتب وفق أسلوب أو تقنية سردية معينة أن يكتب في مواضيع محددة لا يسمح له بالخروج عن إطارها. على سبيل المثال، أنا لا أعتبر "ساعة الصفر" و"الملف 42" روايتين تاريخيتين، بل روايتين وظفتا التاريخ ضمن أحداثهما.في الرواية الأخيرة، ورغم تناولي لموضوع كارثة الزيوت المسمومة إلا أن أحداث الرواية لا تدور بالضبط سنة 1959، بل بعدها بما يزيد على الأربعين عاما، كما أن اعتمادي على تقنيات سردية "حداثية" إن صح التعبير في رواياتي، لا يتعارض إطلاقا مع مشروعي الأدبي، ما دام هدفي بالدرجة الأولى مخاطبة الواقع الحالي، وإن استعنت بحوادث قديمة.- لنقل إنني لم أكن راضيًا منذ البداية عن مساري الأكاديمي، لم أجد راحتي يوما في مجال الهندسة المدنية، وكنت أعتبر نفسي حبيس نظرة مجتمعية كانت تفرض بعض التخصصات وتنبذ وتتجاهل أخرى لوجود اعتقاد سائد بأن تلك التخصصات توفر عبورا آمنا إلى سوق الشغل، يحمي صاحبه من الوقوع في شرك البطالة، لكن الأيام أثبتت خطأ هذا التصور الذي دفع عدد كبير من الطلبة المغاربة ثمنه غاليا، مع إجبارهم على التخصص في ما لا يوافق هواهم وملكاتهم. بلغت حد الاختناق ولم أستطع المواصلة بعد حصولي على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية، فتركت هذا التخصص ولم أزاول أي عمل مرتبط به على الإطلاق، وعدت إلى شغفي الأدبي الأول، رغم الخطورة الفعلية لهذا الاختيار، لكن رغم كل ما ذكرته، لا يمكنني إلا أن أعترف في المقابل بالدور المحوري الذي لعبته ما يمكن تسميتها بالمنهجية العلمية الصارمة التي وفرها تخصصي الأكاديمي في مساري الإبداعي الأدبي، ما جعلني أتعامل مع كل مشروع أدبي جديد بنوع من الصرامة والدقة، سواء تعلق الأمر بطبيعة تفاصيله أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، بما يشبه وضع خطة عمل وأسس بناء أخشى انهياره إن اختل توازن عنصر واحد.- مشكلة الجائحة أنها أجهزت على قطاع يترنح أصلا، نعلم جميعا طبيعة المشاكل التي يعاني منها القطاع الثقافي مغربيا وعربيا على السواء، مع ضعف نسب المقروئية وتواضع الميزانيات المخصصة للنهوض بالثقافة، وانشغال عدد من المثقفين بصراعات جانبية وطفولية أحيانا، لا أثر لها سوى تعميق الأزمة.حلت الجائحة كضيف غير مرغوب فيه، فألغيت معارض الكتاب وحفلات التوقيع وباقي الندوات والأنشطة الثقافية، فاضطرت بعض دور النشر إلى تقليص أنشطتها أو إغلاق أبوابها. نعم، كانت هناك بعض الإيجابيات المتمثلة في عقد بعض الأنشطة الافتراضية التي عوضت غياب المعارض، لكن هذا لا ينفي تلقي القطاع ضربة موجعة بالفعل. أتمنى أن يخيب هذا المستقبل الثقافي ظني، ويعود المشهد الثقافي العربي –على الأقل- إلى سابق عهده، ويتجاوز آثار الجائحة بسرعة كبيرة.في مجال الترجمة، أترقب صدور كتابين من ترجمتي، سيرة ذاتية ورواية، أما فيما يتعلق بالتأليف، فكما أقول دوما على سبيل المزاح: أنا كاتب ولست آلة كاتبة، لذلك أفضل ترك حيز زمني معقول بين كل رواية وأخرى،أخصصه بالدرجة الأولى للقراءة، بغرض تطوير أسلوبي ومحاولة تلافي أخطائي السابقة وتجنب الوقوع في فخ التكرار، كما أهدف دوما إلى التعرف على المزيد من التجارب الأدبية، كلاسيكية كانت أو حديثة، مغربيا وعربيا وعالميا.