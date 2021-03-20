رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يتابع مشكلة ملعب كرة قدم بمركز دابود (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 06:09 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تفقد الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مركز  شباب دابود لمتابعة إنهاء مشكلة ملعب كرة القدم بعض الظهور المتكرر لنبات شوك العاقول العشبى والذى يعوق إستخدم الملعب وتطويره حيث وجه وزير الشباب والرياضة إلى رفع الأرضية بالكامل وتركيب طبقة عازل ثم تطوير المعلب لإتاحة الفرصة أمام شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية مرة أخرى.

ثم توجها صبحى وعطية إلى مركز شباب كشتمنة غرب لمعاينة الملعب بعد توقف الإنشاءات لمدة 3 سنوات للإسراع في طرح أعمال التطوير به وتركيب النجيل الصناعي.

وفى سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة في خماسى كرة القدم بمركز شباب الإمبركاب.

وشملت مباراة بين نادى الشبان المسلمين بدابود ومركز شباب عنيبه ثم تفقدا الأكاديمية الرياضية لكرة القدم وشاهدا عروض فرق الفنون الشعبية الفلوكلورية.

وجاء ذلك بحضور فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب بأسوان، وياسين عبد الصبور نائب النوبة السابق، وأيمن فؤاد عضو مجلس النواب لمركز نصر النوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

جغرافيا