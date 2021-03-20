وزير الرياضة يتابع مشكلة ملعب كرة قدم بمركز دابود (فيديو)

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مركز شباب دابود لمتابعة إنهاء مشكلة ملعب كرة القدم بعض الظهور المتكرر لنبات شوك العاقول العشبى والذى يعوق إستخدم الملعب وتطويره حيث وجه وزير الشباب والرياضة إلى رفع الأرضية بالكامل وتركيب طبقة عازل ثم تطوير المعلب لإتاحة الفرصة أمام شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية مرة أخرى.ثم توجها صبحى وعطية إلى مركز شباب كشتمنة غرب لمعاينة الملعب بعد توقف الإنشاءات لمدة 3 سنوات للإسراع في طرح أعمال التطوير به وتركيب النجيل الصناعي.وفى سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة في خماسى كرة القدم بمركز شباب الإمبركاب.وشملت مباراة بين نادى الشبان المسلمين بدابود ومركز شباب عنيبه ثم تفقدا الأكاديمية الرياضية لكرة القدم وشاهدا عروض فرق الفنون الشعبية الفلوكلورية.وجاء ذلك بحضور فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب بأسوان، وياسين عبد الصبور نائب النوبة السابق، وأيمن فؤاد عضو مجلس النواب لمركز نصر النوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.