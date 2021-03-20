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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» بالغربية.. عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية

السبت 20/مارس/2021 - 06:35 م
حياة كريمة
حياة كريمة
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنى
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قالت أمانى خالد النادرى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، أنه تم عمل عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للأمهات الأرامل وغير القادرين بقرى المحافظة، بدعم من جمعية الأورمان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت مدير مديرية التضامن، إلى أن "رد الجميل" حملة إنسانية دشنتها إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، والتى تهدف إلى فتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل والانتقال بالتبرعات من إطار المساعدة الوقتية إلى إطار التنمية المستدامة من خلال تسخير التبرعات فى علاج أمراض القلب والعيون.

وأوضحت، أن المديرية بالتعاون مع فروع الجمعيات الخيرية بالغربية، انتهت من تسليم 1139 جهازًا تعويضيًا، وعمل 3388 عملية قلب، و12616 عملية عيون لأبناء المحافظة بالقرى.

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