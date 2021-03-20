تأييد تغريم بدرية طلبة 20 ألف جنيه بتهمة سب سيناريست وزوجته

قضت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة والذي يقضي بتغريم الفنانة بدرية طلبة، مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف السيناريست أحمد عاشور وزوجته، وذلك في الدعوى المقامة منهما ضدها.كما شمل الحكم إلزام بدرية بدفع 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعين.وذكر عاشور أنه يحترم حكم القضاء المصري النزيه، موضحًا أنه كان على ثقة كبيرة فيه وأن الأمر لم ينته لأنه يجهز لثلاثة جنح أخرى ضد المحكوم عليها بدرية طلبة وآخرين في وقائع أخرى.