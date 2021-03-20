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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للشعر 23 مارس

السبت 20/مارس/2021 - 06:42 م
اليوم العالمي للشعر
اليوم العالمي للشعر
محمد عمر
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تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي السعودية احتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للشعر الموافق الـ23 مارس الجاري.

ويشارك في الاحتفالية مجموعة من الشعراء وممثلو مجموعة من المؤسسات التي تهتم بالشعر، في موضوع "الشعراء أجنحة السلام"، وبهدف تبادل الآراء والأفكار والنقاش حول المؤسسات الشعرية، وكذلك الشعر النسائي والعالمي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر يأتي تجسيدًا للاهتمام الذي توليه كل من المنظمة والأكاديمية للشعر كلغة عالمية رفيعة، واعتزازًا منهما بالشعراء وبمختلف إبداعاتهم.

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