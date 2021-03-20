ضبط المتهم بفيديو الأفعال المنافية للآداب عبر «يوتيوب»

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان أفعال منافية للآداب.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يُظهر قيام أحد الأشخاص بإتيان أفعال منافية للآداب، وأن الفيديو يشير إلى قيام إحدى الفتيات "لم يتم تحديدها" بتصويره.توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية، وأن مقطع الفيديو تم تصويره وتسجيله داخل إحدى الحدائق بالإسكندرية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.لم يتم التوصل إلى شخص مصور مقطع الفيديو، وكذا تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.