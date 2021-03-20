أميرة الروبي عن سر اختيارها فاتن حمامة بمعرض «هي»: قدمت دور المرأة القوية

افتتحت رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، معرضها السنوى الذى يأتى هذا العام بعنوان "هى" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، مساء يوم الأحد الماضي، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، بمشاركة نحو 60 فنانة من مختلف المحافظات، من خلال 75 لوحة فنية.وكان من بينهن الفنانة أميرة الروبي، التي شاركت بمجموعة من البورتريهات لرغبتها في الاحتفاء بالمرأة المصرية، وتقديرا لمجهودها في المجتمع، مشيرة إلى إيمانها بقضية المرأة ودورها.وعن سبب اختيارها للفنانة فاتن حمامة لتكون ضمن رسوماتها، قالت إنها من أكثر الفنانات التي قدمت دور المرأة القوية، وناقشت أغلب قضايا المرأة في المجتمع، من خلال عدة أفلام ومنها: "الحرام"، "أفواه وأرانب"، "سيدة القصر"، "إمبراطورية ميم"، "أريد حلا"، "الخيط الرفيع"، "دعاء الكروان"، "الباب المفتوح"، وغيرها، كما اختارت الفنانة أمينة رزق، لأنها أيقونة لدور الأم المصرية ومثال للأم المضحية الصبورة والمتفانية.جدير بالذكر أن معرض "هي" يناقش من خلال 75 لوحة لـ60 فنانة من مختلف محافظات مصر، عددًا من القضايا التى تخص المرأة مثل التنمر والتحرش وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، ويقدم المعرض حلول لهذه القضايا من خلال فن الكاريكاتير، كما يوجد بالمعرض قسم للبورتريه لأشهر الفنانات التى اهتمت بقضايا المرأة في السينما المصرية، قومسير المعرض الفنانة هويدا إبراهيم.