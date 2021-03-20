«المحاريث والهندسة»: مبادرات الحكومة ساهمت في تخفيف آثار كورونا

قال محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الدولة تعمل علي تخفيف الآثار السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري.أضاف رضوان، لـ«الدستور»، أن المبادرات الحكومية الأخيرة ساهمت في تحريك السوق وانتعاش المبيعات، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لتلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.أكد أن التنمية الاقتصادية التي نجحت الدولة في وجودها علي جميع المستويات لها أثر إيجابي للغاية في إطار التخفيف على المواطنين والعمال والموظفين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة مؤخرًا، ما يؤكد حرص على الدولة علي استمرار التنمية الاقتصادية.