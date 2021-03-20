إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمنفذ السلوم البرى

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية بمنفذ السلوم البرى.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" يعتزمان تهريب كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة على جداول المخدرات مستخدمان فى ذلك أتوبيس تابع لشركة نقل برى، وقيامهما بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ تم ضبطهما حال قيادتهما الأتوبيس المشار إليه أثناء إجراءات مغادرتهما للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم، وبتفتيش الأتوبيس ضُبط الآتى: 74،970 أربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعون قرص مؤثر لعقارى "أبتريل- باركينول" مخبأة بمخزن سرى داخل المطبخ الخاص بالأتوبيس 57 أمبول "عقاقير دوائية" مبلغ مالى، 3 هواتف محمول، 2 زجاجة مواد كحولية.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لإحدى الدول لترويجها على عملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.