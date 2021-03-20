حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 50 طربة حشيش و4000 قرص مخدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و4000 قرص مخدر، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين"لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم متخدين دوائرة المدينة مسرحا لذلك.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 50 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و4000 قرص مخدر، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.