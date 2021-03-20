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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة تقليد العملات في قبضة الأمن بالشرقية

السبت 20/مارس/2021 - 06:37 م
عصابة
عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملة الوطنية والأجنبية متخذين من مسكن أحدهم مركزًا ممارسة نشاطهم الإجرامى، وترويجها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم 3 سيارات وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات أجنبية مقلدة - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة العملة المقلدة وباستهداف المسكن المشار إليه تم ضبط طبنجة صوت - الأجهزة والأدوات والخامات التى يتم استخدامها فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم بينهم جهاز كمبيوتر محمل عليه الملفات التى يتم استخدامها فى عملية التقليد- هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى من خلال استخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارات للترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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