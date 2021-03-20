حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

◄ وصلت للمرة الثالثة للقائمة الطويلة لجائزة البوكر.. كيف ترى الوصول للمرة الثالثة، وفي رأيك هل تقوم البوكر بترسيم حدود الأدب بين الدول العربية من خلال الواصلين لها؟

◄ تعمل صحافيا ومذيعا.. وقد قيل أن الصحافة تقتل الروائي.. كيف ترى هذا؟

◄ قلت لـ"الدستور" إن الرواية أرهقتك نفسيا.. كيف بدأ الخيط وكيف تتبع الناظر تفاصيل القصة التي بنى عليها روايته؟

◄ يرى حامد أن الواقع متشابه في كل الدول العربية فحين يكتب عن اريتريا او السودان فكأنه يكتب عن كل وطن عربي والكل يعاني..كيف ترى هذا؟

◄ قلت إن عينان خضراوان مستوحاة من قصة مريم التي أرادت التحول للمسيحية فاضطهدتها أجهزة الدولة.. من أراد الناظر محاكمته بالضبط.. الوعي أم الأنظمة الحاكمة عربيا ام غياب الإنسانية؟

◄ في الرواية الحداثية يطرح الكاتب السؤال وكل قارئ مهتم بالإجابة عنه.. وفي عينان خضراوان فعل الناظر ذلك.. في رأيك وبشكل شخصي كيف ترى الخروج من هذه الازمات التي تهدد واقع المرأة العربية؟

◄ أثرت كورونا على مقروئية الروايات في الدول العربية بسبب تأجيل معارض الكتاب.. كيف يرى الناظر الجائحة ومستقبل الثقافة العربية في الفترة المقبلة؟

◄ في النهاية ما هي تفاصيل مشروع حامد المقبل؟

لم تكن هذه أول مرة يصل فيها الروائي السوداني والكاتب الصحفي حامد الناظر للقائمة الطويلة للبوكر، ولكن سبق أن وصلت رواية "نبوءة السقا" للقائمة الطويلة، ووصل هذا العام بروايته "عينان خضراوان"، والرواية تتناول حكاية امرأة تتعرّض للظلم والقساوة والإذلال، وحتى بعد أن ظنّت أنها تحررت من الأسر في معسكرات الحرب في وادي العقيق، حيث تعرضت لعذابات رهيبة، وجدت نفسها أسيرة مجتمع لا يرحم، أذاقها المرارة والخسران، إلى أن قررت أن تأخذ مصيرها بيدها.الرواية كلها بدأت بحكم قضائي بإعدام امرأة في السابعة والعشرين من عمرها "مريم يحيي إبراهيم" لتحوُّلها إلى المسيحية، ومن ثم طلبت المحكمة منها التراجع عن اعتناق المسيحية والعودة إلى الإسلام. ووجّهت لها أيضًا تهمة الزنا لزواجها من رجل مسيحي، ومن هنا بزغت الفكرة، ومن هنا كانت "عينان خضراوان"، "الدستور" التقت الروائي السوداني حامد الناظر وكان هذا الحوار..سعيد بكل تأكيد بوصولي للمرة الثالثة لقوائم البوكر، ومصدر سعادتي لا يتعلق بالسباق على الجائزة وحسب ولكن بسبب الأهمية التي تمثلها هذه الجائزة عربيًا وقدرتها على لفت الانتباه إلى الأعمال الواصلة للقوائم فيقبل عليها القراء والنقاد والمهتمون والصحافة، كما أن الروايات المحظوظة التي تصل إلى القائمة القصيرة تعمل الجائزة على ترجمتها إلى لغات عالمية حية وأهمها الإنجليزية، وكل هذه أسباب تجعل الوصول إلى قوائم البوكر أمرًا مبهجًا.أما بخصوص قدرة الجائزة على ما أسميته أنت "ترسيم حدود الأدب" فلا أعتقد أن هذا ممكن، ولا يمكن لأي جائزة أن تقوم به لأن الأدب لا يحد، وهو شيء إنساني عابر لأية حواجز من أي نوع.لا أظن هذا الزعم صحيحًا، ولا يمكن لأي مهنة أن تحد من مقدرة الروائي على الإنتاج والإبداع إلا إذا كانت من ذلك النوع الذي يستهلك وقت الكاتب بالكامل وطاقته. مهنة الصحافة قريبة إلى مجال الكتابة الروائية لأنهما مدفوعتان بالفضول دائمًا وبمحاولات إضاءة المناطق المعتمة في الحياة، وهذا التشابه يجعل المواءمة بين الصحافة والكتابة أمرًا ممكنًا وغير مستغرب.لقد كان الطيب صالح مثلًا مذيعًا وصحافيًا في البي بي سي، وجمال الغيطاني صحافيًا كذلك، وإبراهيم أصلان ويحي حقي، وغيرهم كثير، ولم يشكل عملهم الصحفي عائقًا أمام إبداعهم في مجال كتابة الرواية أو على حسابه.خطرت لي فكرة كتابة الرواية في العام 2015 عندما أعلن في الخرطوم عن محاكمة (مريم يحي إبراهيم) بتهمة الردة، ثم حكم عليها القضاء بالإعدام قبل أن تسقط عنها الحكومة التهمة في وقت لاحق وتفرج عنها بسبب ضغوط دولية شديدة. قضية مريم ألهمتني فكرة كتابة هذه الرواية، وحاولت من خلالها وضع الاختيارات الشخصية وأهمية الحياة الفردانية مقابل سيطرة التوجهات الجماعية على خيارات الأفراد سواء وفق المنظور الديني أو السياسي الاجتماعي أو غيرها.حاولت من خلال شخصية (عرفة) خلق حياة أخرى متخيلة لمريم يحي تمر بمآسي الحرب وتواجه صورتها الأكثر قتامة وبشاعة وهي عزلاء ووحيدة. المآسي التي مرت بها بطلة الحكاية "عرفة" كانت قاسية جدًا سواء في الحرب أو السلم، وعشت معها هذه التجربة بكل ما فيها من آلام ووحشة بينما كنت أحاول بناء وعيها بمأساتها وبالعالم من حولها، وعندما فرغت منها أصبت بحالة اكتئاب بقيت معي لبعض الوقت.فن السرد في أصله وجوهره هو الفن المنشغل دائمًا بالإنسان حيثما وجد، أفراحه، أحزانه، صبره، وعيه، حكاياته، أحلامه، نجاحاته وخيباته،وغيرها من التفاصيل التي تميزه كإنسان عن بقية المخلوقات، وبالتالي فإن المهم في غايات هذا الفن هو الإنسان نفسه، بمعنى أن فن السرد هو من الإنسان وإلى الإنسان دون وضع أية اعتبارات للحدود أو الاختلافات أو الأجناس أو الأديان، ولكن لأن هذا الفن قائم على عناصر محددة مثل المكان والزمان والشخوص والحكاية فلابد أن يصنع الكاتب فضاء خاصًا يمزج فيه هذه العناصر لكي يمرر الحيلة الروائية، فيقع ذلك الفضاء في هذا البلد أو ذاك ونضطر في النهاية إلى اللجوء إلى إطلاق توصيفات جغرافية، هذه رواية سودانية وتلك إرترية أو مصرية أو تونسية. هذا كل شيء.ذكر الكثير من الكتاب الكبار أن الرواية الأولى عربيا هي موسم الهجرة إلى الشمال.. وللصالح تأثير كبير عربيا.. فكيف يكون تأثيره على الأجيال الأخرى في السودان؟موسم الهجرة إلى الشمال لأستاذنا الطيب صالح رواية كبيرة بلا شك، واعتبرت نقلة كبيرة للرواية العربية في شكلها ومضمونها في وقت صدورها في العام 1966 وما تزال إلى اليوم تقرأ، ويكتشف فيها كل جيل شيئًا جديدًا، وأزعم لو أن هذه الرواية صدرت اليوم لاعتبر الشكل الفني الذي كتبت به فتحًا في مجال الرواية العربية، وأتصور أن هذا هو ما خلد الطيب صالح ومنحه ذلك السقف البعيد، ليس على مستوى السودان فحسب، وإنما على المستويين العربي والعالمي لذلك سيبقى تأثير موسم الهجرة وتأثير الطيب صالح كبيرًا على الأجيال الحالية من الكتاب سواء في السودان أو خارجه.على المستوى الشخصي أحب جدًا ما كتب الطيب صالح في مجالي الرواية والقصة، وقد تجد شيئًا من روحه في بعض أعمالي وكذلك أعمال كثير من الكتاب السودانيين.الرواية لا تحاكم أحدًا، وإنما تستفز الجميع بعرضها لما تعتبره مثيرًا للأسئلة المهمة في سلوك الدولة أو المجتمع، هذا من ناحية عامة، أما (عينان خضراوان) فقد طرحت مسألة الحرية الشخصية على أكثر من مستوى، وأثارت من أجلها أسئلة ضرورية تتعلق بالاختيارات الشخصية للأفراد في مقابل مجموعة من السلط المهيمنة مثل الدين والمجتمع والعادات والدولة، وحاولت الرواية من خلال شخصية عرفة، الفتاة اليتيمة والمضطهدة والمقموعة أن تجعل الصراع من أجل تلك الاختيارات صراعًا وجوديًا ومقدسًا يستفز وعي الجميع ويخلخل ما اعتبروه على الدوام ثوابت لا تمس، وهي بهذا تضع أكثر من علامة استفهامحول القانون الذي سن حد الردة وأجاز الإعدام كعقوبة، وكذلك حول حدود سلطة العائلة والنظام الأبوي والعشائري والاجتماعي.من ناحية عامة، المخرج في تقديري هو منح المساواة الكاملة للمرأة مقابل ما يحصل عليه الرجل من امتيازات، سواء في الفضاء العام أو في الحياة الشخصية داخل العائلات والمجتمعات وإزالة السقف الزجاجي الذي يحد من تطلعات النساء في العالم العربي، إلا أن فن السرد يقول هذا الكلام بطرق أخرى تتضمن الحكاية والمتعة والتشويق وإثارة الأسئلة ولا يقدم أجوبة مباشرة أو وصفات للحلول بأي حال من الأحوال. رواية عينان خضراوان هي رواية عن معاناة النساء في الحروب وفي الحياة، وقدمت بانوراما طويلة عن أنواع من تلك المعاناة، منها ما هو متعلق بالوضع العام السياسي أو القانوني أو ماهو متعلق بالاختيارات الشخصية أو المعاناة داخل المجتمع، وهي بذلك أضاءت جانبًا من الواقع الذي تعانيه النساء في بلادي أو في مناطق النزاعات في العالم، وأرجو أن تجد الرواية حظها من النقاش والتداول حول ما طرحته.هذه الجائحة فرضت علينا أنماط حياة جديدة وعلينا التكيف معها حتى نستطيع أن نقاوم ونعيش، وأتصور أن هذا التأثير امتد ليشمل كل شيء حتى الكتابة وصناعة النشر في العالم العربي. تأجلت مناسبات كثيرة كانت مهمة لنا ككتاب ولدور النشر كذلك، ومنها معارض الكتب التي تطوف العواصم والمدن العربية الكبرى وكانت الطريقة الوحيدة للترويج للكتب وتداولها وصناعة لقاءات عفوية بين الكتاب والقراء والناشرين تحت سقف واحد، وبسبب ذلك تضاءل توزيع الكتب إلى الحد الأدنى، وصار الاعتماد على الشراء عبر الإنترنت أو المكتبات على محدودية ما يتوفر فيها من عناوين، ويشتكي الكثير من أصدقائي الناشرين من هذه الحالة ولا بد للحكومات العربية مراعاة هذه الظروف والمساعدة في تسهيل نقل وانتقال الكتب عبر الحدود حتى لا تتوقف هذه الصناعة المهمة. هذا ليس وضعًا مثاليًا بكل تأكيد وأتصور أننا لا بد أن نبتدع وسائل للتغلب على هذه الحالة وتجاوزها من أن تستمر صناعة النشر في العامل العربي رغم ما تعانيه من معوقات كثيرة.لدي الكثير من الأفكار التي تصطخب في ذهني وتحاول كل منها فرض نفسها في مشروعي المقبل، هناك رؤوس موضوعات كنت قد بدأت الاشتغال عليها في مرحلة ما قبل الكتابة، ولعلي أحسم الأمر حتى بداية الصيف المقبل وأبدأ بالكتابة، لكن أفضل دائمًا أن أخذ وقتي في التفكير والتحضير الجيد ولا أستعجل الأمر.