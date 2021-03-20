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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكولًا مع المجلس الأعلى للجامعات

السبت 20/مارس/2021 - 06:25 م
الاحتلال
الاحتلال
إيمان ماهر
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وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والذي مثله فى التوقيع الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وشهد التوقيع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وجاء التوقيع تتويجًا للنجاح الذي حققه برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والذي انتهى منذ بضعة أيام، واستكمالًا للشراكة التي انطلقت شرارتها ببداية البرنامج التدريبي، ولتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب هي الشريك الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات في تطوير العنصر البشري.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والذي يُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.

ويحتوي البرنامج التدريبي على عدة محاور مهمة، منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت، وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما قام بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، وسيتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

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