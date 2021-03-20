ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.في نفس السياق؛ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضى الزراعية - السيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.