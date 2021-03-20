عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

◘ وصلت رواية قاف قاتل سين سعيد للبوكر.. كيف تصف هذا الوصول وهل كنت تتوقع وصولها بعد تنبؤ الكثير من القراء لها بالوصول؟

◘ في رأيك هل تتسبب الجوائز في إعادة ترسيم حدود الادب بين الدول بمعنى الوصول الاكبر للدولة يعني انها متفوقة أدبيا، الجزائر مثلا وصلت بثلاث أعمال أدبية للبوكر.. كيف ترى هذا؟

◘ جاء عنوان الرواية غريب بعض الشئ "قاف قاتل سين سعيد" كأنه تهجئة وكأن الرواية تماثل حالة الطفولة للشخصية؟

◘ أزمة التغريب بعد الهجرات من الكويت على إثر الغزو.. والمعاناة في ظل التأقلم الجديد مع واقع جديد وكأنك تشير لمأساة لم ولن تندمل جراحها.

◘ تقنية الفلاش باك والبداية من النهاية ثم العودة إليها.. هل كانت هذه واحدة من الآليات التي فرضتها الرواية ووظفتها بالرغم من أنها رواية تنبش في سيرة مقتول وتبحث عن قاتل.. ومثل هذه الرواية يعتمد على الغموض والتشويق؟

جاءت اللغة شاعرية بالرغم من أنها بحث في جريمة قتل قديمة.. هل تأثر البصيص بكتابته للشعر خاصة وأن لك مجموعة شعرية اسمها "ديوان الأفكار"؟

تحويل العادي إلى غير عادي يتطلب المزيد من الجهد والتنقيح.. ما هي مراحل كتابة قاف قاتل سين سعيد؟

◘ الرواية بها تيمة الرواية البوليسية من قاتل ومقتول ومحقق.. لكنك اتخذت من الجريمة فكرة تقود للبحث في تاثير الغزو وبالتالي يصعب تصنيفها كرواية بوليسية؟

◘ أن تتلبس الشخصيات فهذا يعني أن تشعر بشعورها وذلك يسبب الكثير من المعاناة النفسية لدى الكاتب.. كيف ترى هذا؟

◘ قلت إن مواقع التواصل افادت في انتشار الروايات.. ولكن هناك من يرى أن هذه المواقع ضرر حيث أنها تسببت في انتاج لغة جديدة تواكب حالة السوشيال ميديا؟

◘ ما هو مشروع البصيص المقبل؟

بعد أن فاز سعود السنعوسي بجائزة البوكر بروايته ساق البامبو، لم يكن غريبًا أن يعلن الكويتيون عن تواجدهم في المشهد الأدبي وبقوة.في هذا العام وصل الروائي والقاص والشاعر عبدالله البصيص للجائزة بروايته "قاف قاتل سين سعيد"، البصيص الذي يحمل في جعبته مجموعة قصصية بعنوان "الديوانية"، وديوان شعر بعنوان "ديوان الأفكار"، و3 روايات أصدرهم تباعا أثبت أنه من الأصوات الشابة القادرة على التأمل والكتابة وكان وصوله للبوكر متوقعًا خاصة وأن روايته "قاف قاتل سين سعيد"وجدت الكثير من الصدى وتنبأ لها الكثيرون بالوصول ليس للطويلة وحدها، لكن للقائمة القصيرة أيضًا، البصيص الذي ناقش غزو الكويت في روايته كان يسأل العالم والذات وغيرها، «الدستور» التقت الروائي الكويتي عبدالله البصيص وكان هذا الحوار.- سعدت بوصولها، خاصة أنها ضمن قائمة جمعت مجموعة رائعة من الروايات العربية، في الحقيقة كان توقعي يقف في المنتصف بين أنها ستصل ولن تصل، لم أعتد النظر إلى نفسي على أنني الخيار الوحيد، يشاركني في الوجود مبدعون كثر.- تهمني جودة الرواية وما تقدمه لي من فائدة ومتعة حتى لو كانت من بلاد لم أسمع بها، أما جنسية الكاتب، بيئة الرواية، موضوعها، هذا كله ليس مهما.الإبداع هو حالة فردية، إذا ازداد عدد المبدعين في مكان ما فهذا يحسب للمصادفة وليس للمكان، لأنه لا يمكن صناعة مبدع حتى يكون وجوده انجازا، الإبداع هبة وليس مهارة، لكن يمكن رعايتها وهذا واجب الدول.الجوائز ساهمت في تسليط الضوء على مناطق لم يكن ينقصها سوى الضوء لتكشف عن جمالها، نحن في الدول العربية كنّا نعاني من جفاء اعلامي بين ساحاتنا الثقافية، هذا الجفاء أخذ الكثير من الأعمال المهمة إلى الظل، حتى جاءت الجوائز وتزامنت مع انطلاق منصات التواصل الاجتماعي، فبدأنا نتعرف على بعضنا بشكل أفضل.- بالضبط.. نحن تعلمنا في الطفولة الكلمات وما تعنيه، وصارت تحدد ماهية الأشياء من حولنا وماهية الوجود بالنسبة لنا. العنوان هو جزء من فكرة الرواية، وهو أيضا أول وسائل التشويق وأكثرها لفتا للنظر، "ق قاتل س سعيد" هو عنوان جمعت به الفكرة العامة وموضوعها.. شكل حرف القاف وحرف السين ولفظهما بمعزل عن الكلمة ثم كيف صارا مع الكلمة، ايحاء الحرف ومعناه الذي حدده مكانه في بداية المفردة.- الغزو العسكري ليس حالة عابرة حتى تنسى أو يمكن تجاوزها، جرح يندمل ويبقى أثره، مكان هذا الجرح إذا كان في الوجه سيترك تشوهات، والغزو ترك أثرا في الجيل الذي كان صغيرا حينها، تشوها في نظرته إلى الحياة، هذا يحدث في أي شعب وأي زمان ومكان حدث به غزوا عسكريا، لم تكن الكويت استثناء في هذا، لكنها كانت الأسرع في معالجة الجرح، أما أثره فلا يزال باقٍ.- الفلاش باك أو "الاسترجاع" هو آلية سردية تحددها فكرة الرواية وخدمتها للأحداث؛ وهو تقنية روائية للتشويق أيضا. قاف قاتل تدور في زمنين، بداية التسعينات وسنة ٢٠١٤، الزمن هنا يجب أن يتفكك ويؤخذ منه الأجزاء المهمة ثم يعاد جمعة ليس على ترتيب خطي بل بترتيب يعتمد على أهمية مكان الحدث في القصة. ليماثل الترتيب الذي تضعه الذاكرة للذكريات المهمة دون الاهتمام لزمن حدوثها.- في قاف قاتل هناك ثلاثة أصوات رئيسية، المحقق ماجد.. ولغته مباشرة، فهد.. أسلوب "تصويري" يحتاج إلى الشاعرية، عادل.. جمل قصيرة، نبرة أسف، مباشرة.الشعر أفادني كيف أكتب جملة رشيقة بلا تكلف، كيف استخدم الرمز في الاستعارات واختصر بهذا الكثير، وأعطاني إمكانية الوصول إلى المعنى الذي أريدك بطرق متعدد أختار منها ما يناسب السياق.- الكتابة الروائية مجهدة وتستند على قدرة الكاتب على الصبر والتحمل، التعب النفسي بها أكبر بكثير من التعب الذهني، أي كاتب يعرف هذه المعاناة جيدا. لكل كاتب طريقته التي يصل بها إلى مبتغاه. طريقي هي الكتابة المتواصلة حتى تنتهي المسودة الأولى، وهي بمثابة الكتلة الحجرية التي يضعها النحّات أمامه قبل أن يُعمل إزميله فيها، ومن المسودة الأولى يتحدد الشكل، البناء الهندسي، الزمن، الصوت، تراتب الأحداث، زمن المشاهد. ثم تأت المسودة الثانية وهي للتفاصيل والحوارات، ثم المسودة الثالثة التي أحرر بها الرواية كاملة وأتأكد من سلامة لغتها، بعد ذلك آخذ رأي من أثق بهم، ثم أعدل الملاحظات التي حصلت عليها- إذا رأيت أنها مقنعة - ثم يأتي دور التدقيق، فاختيار العنوان، والغلاف.- البوليسية، وهي كانت قشرة تغلف الرواية، ليس لتمرير بعض الأفكار وتشويق القارئ فقط؛ بل ورمز إلى أن الكشف عن الحقيقة عملية تحتاج إلى بحث وتقصي ومتابعة، وفي النهاية لا يجب أن تكون الحقيقة مرضية أو نافعة أو أنها تحقق العدالة.- هذا أمر يشترك به كل كتاب الرواية. لكي تكون الرواية واقعية يجب أن يمتثل الروائي الحدث والشخصيات في نفسه، حتى تتلاءم الأسباب مع النتائج، وتبدو طبيعية. لكن المعاناة لا تكمن هنا فقط، هي في مواضع كثيرة، كالشك الذي يصيب الكاتب بعد أن يسأل نفسه بعد الانتهاء من كل فصل أو مشهد: هل ما كتبته يستحق القراءة؟- لا يمكن أن نغفل انتشار الكتاب بعد الانترنت والمواقع التي تعني بالقراءة - هذا قبل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي - صار القراء يتبادلون الآراء بعيدا عن الصفحات الثقافية في الصحف، مباشرة ودون رقيب. ما أن يصدر كتاب حتى يُكتب الخبر في نفس اليوم في موقع ما. لكن بعد وسائل التواصل الاجتماعي صار الأمر لحظيا. يجد القارئ كتابا يعجبه، فيكتب عنه، فيندفع بقية القراء بالبحث عنه. هذا من جانب أنها أفادت انتشار الرواية.. أما من جانب اللغة فلم تغير باللغة لكنها أوجدت طبعا جديدا لدى المتلقي، وهو أنه يريد كل شيء مختصر في كبسولة، يريد رواية "الحرب والسلم" في نفس عدد صفحات رواية "لاعب الشطرنج"، وهنا نلاحظ اتجاه دور النشر للرضوخ لهذا المطلب في التركيز على نشر النوفيلات التي لا تتجاوز مائتي صفحة.- رواية أوشك الانتهاء من مسودتها الأولى