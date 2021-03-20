حبس عاملى نظافة وشقيق زوجة أحدهما فى حريق العتبة

أمرت نيابة الموسكي في القاهرة، اليوم السبت، بحبس عاملي نظافة وشقيق زوجة أحدهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإشعال النيران في عدة محلات بأحد المراكز التجارية بالعتبة، لإخفاء جريمة سرقة 250 ألف جنيه من بعض محلات ذلك المول.كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم الثالث عن اتفاق المتهمين الأول والثاني وهما عاملا نظافة بمول العتبة على سرقة عدة خزن من بعض المحلات بالمول مستغلين في ذلك نشوب حريق بالمول، ولكن استطاعت قوات الدفاع المدني السيطرة عليه فور اندلاعه.تبينّ من التحقيقات أنهما استغلا غلق المركز التجاري وتسللا بداخله، وكسرا خزنتين من محلين وسرقا محلًا ثالثًا وبلغت قيمة المسروقات 250 ألف جنيه، ثم أشعلا النيران في تلك المحلات لإخفاء جريمتهما، مما تسبب في اندلاع حريق كبير بالمول وتسبب في إتلاف كافة محتويات محلات الطابق وقدرت الخسائر المادية المبدئية بما لا يقل عن مليون جنيه.وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة، بأن «الأول» زوج شقيقته اتفق مع المتهم الثاني على استغلال حدوث خلافات بين بعض الشركاء ملاك المركز التجاري وهداهم تفكيرهم الشيطاني إلى سرقة محلات المول، وإشعال النيران به لإيهام المباحث بأن أحد الشركاء هو من ارتكب واقعة الحريق بسبب الخلافات، وأنهما من اتصلا بقوات الإطفاء بعد إشعالهما الحريق للمرة الثانية، بحجة أنهما تواجدا بالمول لمتابعة عملهما بالنظافة وأن النيران أعيد اشتعالها من جديد.