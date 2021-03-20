السجن 3 سنوات لمزارع لعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام بالجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة مزارع بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر بأن قام بعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام في الجيزة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.كشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفي محمود هريدي وآخرين مجهولة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهي المجني عليها "ش.م" بأن استغلا حالة ضعفها وحاجتها المالية بقصد استغلالها جنسيا والحصول على مقابل مادي.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم انشأ وأدار حسابا خاصا باسم الزواج العرفي الراقي المتكافئ على إحدى الشبكات المعلوماتية مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقام بعرض المجني عليها سالفة الذكر على ذلك الحساب بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم في المجتمع المصري عن طريق الحساب سالف الذكر بأن قام بعرض المجني عليها للاستغلال الجنسي.